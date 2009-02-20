Ermeni Komitesi'ni yargıya götürüyorlar

* "Washington'da Sorumluluk ve Etik İçin Vatandaşlar" (CREW) adlı kuruluş, Amerika Ulusal Ermeni Komitesi (ANCA) hakkında federal soruşturma açılması için ABD Adalet Bakanlığına başvurdu.



* Şikayette ANCA'nın batı bölgesi kolu, aktif bir şekilde, Ermeni tasarısına destek karşılığında Kongre üyelerinin seçim kazanmasına yardım için lobi faaliyetinde bulunmakla suçlanıyor.



CREW'un bakanlığa gönderdiği yedi sayfalık şikayet dilekçesinde, ANCA'nın, lobi faaliyetlerinde bulunduğu halde kendini yerel lobi grubu olarak kaydettirmediği belirtiliyor.



CREW Başkanı Melanie Sloan, "ANCA'nın kapatılması gerektiğini söylemiyoruz. Ancak kanunlar var ve bunlar takip edilmeli" dedi.



Yedi sayfalık şikayete ek olarak Sloan, iddialarını destekleyen 161 sayfalık ek belgeyi de bakanlığa teslim etti.



Şikayette ANCA'nın batı bölgesi kolu, aktif bir şekilde, Ermeni tasarısına destek karşılığında Kongre üyelerinin seçim kazanmasına yardım için lobi faaliyetinde bulunmakla suçlanıyor. ANCA, kasım ayındaki seçimden önce, ABD Temsilciler Meclisinde 212 ve ABD Senatosunda 15 senatörü ve ABD Başkanlığı için, sonradan seçimi kazanarak başkan olan Demokrat Partili başkan adayı Barack Obama'yı desteklediğini açıklamış, Ermeni toplumunu da bu isimlere oy vermeye çağırmıştı. Problem, ANCA'nın kendini, ne Temsilciler Meclisi, ne de Senato için "lobici" olarak kaydettirmesinden kaynaklanıyor. Böyle bir resmi kayıt bulunmadan lobi faaliyeti göstermek Amerikan kanunlarına göre suç sayılıyor.



Diğer taraftan ABD'deki diğer bir Ermeni kuruluşu Amerika Ermeni Asamblesi (AAA), bir lobi kuruluşu olarak kayıtlı bulunuyor. ANCA gibi radikal yaklaşıma sahip olmayan AAA'nın, geçen yıl lobi faaliyetleri için 182 bin dolar harcadığı belirtiliyor.



CREW'un şikayeti çerçevesinde, ANCA'nın vergi ihlalinde bulunup bulunmadığı da incelenecek ve bakanlık soruşturma başlatacak. CREW, aynı zamanda Temsilciler Meclisi ve Senatonun, ANCA'nın lobi faaliyetleriyle ilgili olarak bakanlıkla eşgüdümlü soruşturma açmasını istedi.



ANCA'nın "Daşnak Sütyun" partisiyle yakın bağlarına rağmen kendisini yabancı bir kuruluş olarak kaydettirmemesi de soruşturma kapsamında yer alacak. Yabancı siyasi partilere bağlı kuruluşların Adalet Bakanlığına kayıtlı olması gerekiyor.



Melanie Sloan'ın başkanlığındaki CREW, ABD'de hiçbir partiyle bağlantısı bulunmayan bir kuruluş olarak altı yıldır görev yapıyor.



CREW, daha önce ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney'i ve Amerikan Emeklilik Derneğini de hedef almıştı. Bu dernek, emeklilere sigorta hizmeti veriyor, ancak sigortayla ilgili bazı yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçlanıyordu.



Kongre üyeleri, yaşlıların oyunu kaybetmemek için bu meseleye fazla karışmak istemiyordu. CREW, bu konuya da el atmıştı. Aynı kuruluş şimdi, Kongre üyelerinin Ermeni oylarını kaybetmemek için üzerinde durmadığı ANCA meselesiyle ilgileniyor.



ANCA'nın kapatılması zor olmakla birlikte, bu kuruluş sayesinde ilerleme sağlamış bazı isimler mercek altına alınabilecek. Bu isimler arasında, ABD Başkanı Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Konseyinde çok taraflı ilişkiler direktörü olan ve 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarına destek veren "Cehennemden bir Problem: Soykırım Çağında Amerika" adlı kitabın yazarı Samantha Power da var. Power, ANCA'dan ödül almış isimler arasında bulunuyor.



ABD Adalet Bakanlığının, ANCA'ya para cezası verebileceği belirtiliyor.