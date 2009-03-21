Ermeni Komitesi'ne darbe

ABD Adalet Bakanlığı, Amerika Ermeni Komitesi (ANCA) hakkında, lobi grubu olarak kayıtlı olmadığı halde ABD Kongresinde Ermeni tezlerinin tanınması karşılığında aktif lobicilik faaliyeti gösterdiği gerekçesiyle federal soruşturma açılmasına karar verdi.



Kısa adı CREW ile bilinen "Washington'da Sorumluluk ve Etik için Vatandaşlar" adlı saygın etik kuruluşunun direktörü Melanie Sloan, geçen ay ABD Adalet Bakanlığına başvurarak, ANCA'nın faaliyetleriyle kanunları ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasını talep etmişti.



ABD Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Bölümü Başkanı Heather H. Hunt tarafından CREW direktörü Sloan'a gönderilen cevabi mektupta, ANCA'nın faaliyetlerinin kanunları ihlal edip etmediğini belirlemek üzere çalışma başlatılacağı ve CREW tarafından sağlanan belgelerin dikkate alınacağı kaydedildi.



Kaydettirmemiş



CREW'un ABD Adalet Bakanlığına gönderdiği yedi sayfalık şikayet dilekçesinde, ANCA'nın yerel bir lobi grubu olarak ve Daşnak Sütyun adlı Ermeni siyasi partisine yakın bağları olan yabancı bir kuruluş olarak kendini kaydettirmediği belirtiliyor.



Sloan, "ANCA'nın kapatılması gerektiğini söylemiyoruz. Ancak kanunlar var ve bunlar takip edilmeli" demişti. Yedi sayfalık şikayete ek olarak Sloan, iddialarını destekleyen 161 sayfalık ek belgeyi de ABD Adalet Bakanlığına teslim etmişti.



ANCA'nın batı bölgesi kolu, Ermeni tasarısına destek karşılığında Kongre üyelerinin seçim kazanmasına yardım için aktif olarak lobi faaliyetinde bulunmakla suçlanıyor. ANCA, kasım ayındaki seçimden önce, ABD Temsilciler Meclisinde 212 ve ABD Senatosunda 15 Senatörü onayladığını, ABD Başkanlığı için de sonradan seçimi kazanarak ABD başkanı olan, Demokrat Partili başkan adayı Barack Obama'yı desteklediğini açıklamış, Ermeni toplumunu da bu isimlere oy vermeye çağırmıştı.



Sorun, ANCA'nın kendini, ne ABD Temsilciler Meclisi, ne de Senato için "lobici" olarak kaydettirmesinden kaynaklanıyor. Böyle resmi kayıt bulunmadan lobi faaliyeti göstermek, Amerikan kanunlarına göre suç sayılıyor.



CREW'un şikayeti çerçevesinde, ANCA'nın vergi ihlalinde bulunup bulunmadığı da incelenecek. CREW, aynı zamanda ABD Temsilciler Meclisi ve Senatonun da ANCA'nın lobi faaliyetleriyle ilgili olarak ABD Adalet Bakanlığı ile eşgüdümlü soruşturma açmasını istemişti.



ANCA'nın, Daşnak Sütyun partisiyle yakın bağlarına rağmen kendini yabancı kuruluş olarak kaydettirmemesi de soruşturma kapsamında yer alacak. Yabancı siyasi partilere bağlı kuruluşların, ABD Adalet Bakanlığına kayıtlı olması kanunlar gereği isteniyor.



Melanie Sloan'ın başında bulunduğu CREW, ABD'de hiçbir partiyle bağlantılı olmayan etik kuruluşu olarak altı yıldır görev yapıyor. CREW, daha önce ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney'i de hedef almıştı.



Para cezası verebilir



ANCA'nın kapatılması zor olmakla birlikte, bu kuruluş sayesinde ilerleme sağlamış bazı isimler de mercek altına alınabilir. Bu isimler arasında Başkan Obama'nın Ulusal Güvenlik Konseyinde çok taraflı ilişkiler direktörü görevini alan ve Ermeni iddialarına destek veren "Cehennemden bir Problem: Soykırım Çağında Amerika" adlı kitabın yazarı Samantha Power da bulunuyor. Power, ANCA'dan ödül almış isimler arasında bulunuyor.



ABD Adalet Bakanlığının, ANCA'ya para cezası verebileceği belirtiliyor.