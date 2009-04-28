Ermeni koalisyonunda Türkiye çatlağı

Türkiye ile Ermenistan ilişkilerindeki yumuşama Ermenistan’da hükümeti de vurdu. Koalisyon ortağı olan aşırı milliyetçi Ermeni Taşnak Partisi iktidardan çekildiğini açıkladı



Son günlerde en önemli gündem maddesi Türkiye-Ermenistan, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri. Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinde gerilim yaşanırken, Ermenistan’da da ilişkilerin normalleşmesi dolayısıyla büyük tartışmaların yaşandığı ortaya çıktı.



Ermenistan’da hükümette yer alan aşırı milliyetçi Ermeni Taşnak Partisi, Türkiye ile ilişkilerin normalleşme çabalarını protesto ederek, hükümetten çekildiğini açıkladı. Aşırı milliyetçi Taşnak Partisi taraftarları, ‘24 Nisan Ermeni Anma Günü’nde Türk bayrağını yakmışlardı.



Ermenistan'ın 131 sandalyeli parlamentosunda 16 sandalyesi bulunan Taşnak'ın koalisyondan çekilmesi, hükümetin parlamentodaki desteğini etkilemiyor.