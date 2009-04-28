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Dünya

Ermeni koalisyonunda Türkiye çatlağı

Erivan-Ankara yakınlaşmasından ötürü, koalisyon ortağı olan aşırı milliyetçi Ermeni Taşnak Partisi iktidardan çekildi

28 Nisan 2009 03:00

Türkiye ile Ermenistan ilişkilerindeki yumuşama Ermenistan’da hükümeti de vurdu. Koalisyon ortağı olan aşırı milliyetçi Ermeni Taşnak Partisi iktidardan çekildiğini açıkladı

Son günlerde en önemli gündem maddesi Türkiye-Ermenistan, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri. Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinde gerilim yaşanırken, Ermenistan’da da ilişkilerin normalleşmesi dolayısıyla büyük tartışmaların yaşandığı ortaya çıktı.

Ermenistan’da hükümette yer alan aşırı milliyetçi Ermeni Taşnak Partisi, Türkiye ile ilişkilerin normalleşme çabalarını protesto ederek, hükümetten çekildiğini açıkladı. Aşırı milliyetçi Taşnak Partisi taraftarları, ‘24 Nisan Ermeni Anma Günü’nde Türk bayrağını yakmışlardı. 

Ermenistan'ın 131 sandalyeli parlamentosunda 16 sandalyesi bulunan Taşnak'ın koalisyondan çekilmesi, hükümetin parlamentodaki desteğini etkilemiyor.

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