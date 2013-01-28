Ermeni kadınlara yönelik saldırılara tepki

Türkiye ve Dünya Ermenileri, ortak bir metin yayımlayarak, İstanbul'da yaşlı Ermeni kadınlara yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadı. "Sessiz bir çığlıktır suskunluk" denilen mesajda "Tarihte olduğu gibi bugün de, bizler için önemli olan, dünyanın neresinde olursak olalım, yaşadığımız topluma eserler bırakarak hayatta kalabilmek, varlığımızı korumak ve o toprağa sevgi ve kardeşlik tohumları ekmektir" ifadelerine yer verildi.

Son dönemde İstanbul'da Ermeni kadınlar yönelik saldırılar kınandı.

Türkiye ve Dünya Ermenileri "sessiz bir çığlıktır suskunluk" diyerek bir metin yayımladı.

İşte yayımlanan metin şöyle:

Son aylarda, İstanbul'un Samatya semtinde Ermeni yaşlı kadınlara yapılan fiziksel saldırılara karşı Türkiye Ermenilerinin göstermiş olduğu suskunluk 'dilsiz' olmalarından değildir. Çünkü 'Suskunluk' çok şey anlatır, kelimelerin anlatamadıklarını haykırır aslında, bir kaçış da değildir, sözlerden çok fazlasıdır...

Bazen acıları paylaşmaktır, bazen de yanlış bilgilere dayanan haksız suçlamalara ve hakaretlere karşı durmanın bir göstergesidir ve daha nice şeyler saklıdır suskunluğun içinde. Kısaca, dik durmanın, doğru olmanın, mağdurun yanında durmanın, vicdanlara sığınmanın en asil halidir suskunluk bir yerde...

Sessiz bir çığlıktır suskunluk!

Tarihte olduğu gibi bugün de, bizler için önemli olan, dünyanın neresinde olursak olalım, yaşadığımız topluma eserler bırakarak hayatta kalabilmek, varlığımızı korumak ve o toprağa sevgi ve kardeşlik tohumları ekmektir.



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