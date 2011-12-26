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Dünya

Ermeni iddiaları İsrail parlamentosunda KUDÜS (A.A)

26 Aralık 2011 19:33

-Ermeni iddiaları İsrail parlamentosunda KUDÜS (A.A) - 26.12.2011 - İsrail parlamentosu Eğitim Komisyonunda, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının tanınması konusunun ele alındığı bildirildi. Eğitim Komisyonunun bugün yaptığı toplantıda, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının Yahudi halkı tarafından tanınması temasının ele alındığı belirtildi. Milletvekilleri, tarihçiler ve Kudüs Ermeni Komitesi üyeleri, bu iddiaların kabul edilmesinin İsrail için ahlaki bir yükümlülük olduğu konusu üzerinde durdular. Komisyonun sona eren toplantısında, bu konu hakkında hiçbir karar almadığı, konuyla ilgili başka toplantıların yapılacağı belirtildi. Komisyon başkanı Alex Miller, toplantının başlangıcında yaptığı açıklamada, toplantıda, konunun ''eğitim ve akademik'' yönleri üzerinde durulacağını söyledi. Bu arada İsrail'in Ankara Büyükelçiliği yetkilisi Nizar Amer yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail 1915 Türk-Ermeni trajik olaylarının tartışılması gerektiğine inanırken, böyle bir tartışmanın gerçeklere ve araştırmalara dayalı, açık bir forum ve akademik bir atmosferde yapılması gerektiğini düşünmektedir. Bu tür bir araştırmanın siyasi söylem tarafından desteklenmesi, İsrail devletinin pozisyonu değildir" dedi.

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