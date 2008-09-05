Ermeni futbolculardan dostluk mesajı





Ermenistan Milli Takımı futbolcuları, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, daveti kabul ederek maçı izleyecek olmasına 'Çok hoş' yorumunu yaptı. Kendilerinin siyasetle değil, futbolla ilgilendiklerini dile getiren Ermeni futbolcular, 'Cumhurbaşkanı Gül, Ermenistan'a hoş gelsin, sefa gelsin.' dediler.



Bu arada, Cumhurbaşkanı Gül'ün maçı izleyeceği protokol tribününde yoğun bir çalışma yürütüldüğü gözlendi. Ermeni oyuncular, Türk Milli Takımı'nın gücünü iyi bildiklerini, çok enteresan ve zevkli bir maç olacağını kaydettiler.



Karşılaşmanın ilginç bir atmosferde geçeceğini belirten milli takım kalecilerinden Gasparan Gevok, "Zevkli bir mücadele olacağından eminim. Forma şansı bulursam elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi. Gevok, Türk Milli Takımı'nda en çok beğendiği oyuncunun Semih olduğunu söyledi. Levon Paçaçan da Türkiye'de en çok Nihat'ı beğendiğini kaydederek, "Rakibimizin gücünün farkındayız. Sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız. Dostluk kazansın." şeklinde konuştu.