T24 LogoT24 Logo
Spor

Ermeni futbolculardan dostluk mesajı

05 Eylül 2008 03:00



Ermenistan Milli Takımı futbolcuları, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, daveti kabul ederek maçı izleyecek olmasına 'Çok hoş' yorumunu yaptı. Kendilerinin siyasetle değil, futbolla ilgilendiklerini dile getiren Ermeni futbolcular, 'Cumhurbaşkanı Gül, Ermenistan'a hoş gelsin, sefa gelsin.' dediler.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Gül'ün maçı izleyeceği protokol tribününde yoğun bir çalışma yürütüldüğü gözlendi. Ermeni oyuncular, Türk Milli Takımı'nın gücünü iyi bildiklerini, çok enteresan ve zevkli bir maç olacağını kaydettiler.

Karşılaşmanın ilginç bir atmosferde geçeceğini belirten milli takım kalecilerinden Gasparan Gevok, "Zevkli bir mücadele olacağından eminim. Forma şansı bulursam elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi. Gevok, Türk Milli Takımı'nda en çok beğendiği oyuncunun Semih olduğunu söyledi. Levon Paçaçan da Türkiye'de en çok Nihat'ı beğendiğini kaydederek, "Rakibimizin gücünün farkındayız. Sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız. Dostluk kazansın." şeklinde konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24