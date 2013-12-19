Ermeni diasporasından Perinçek kararına tepki

Avrupa'daki Ermeni diasporası, İsviçre mahkemesinin Doğu Perinçek hakkındaki mahkumiyet kararının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiye bozulmasına sert tepki gösterdi.

Kayhan Karaca'nın ntvmsbc.com'da yer alan haberine göre, Doğu Perinçek'in İsviçre mahkemeleri önünde yargılanıp mahkum edilmesine neden olan İsviçre-Ermenistan Derneği yazılı bir açıklama yaptı. Dernek yaptığı açıklamada, AİHM kararının "olağanüstü hayal kırıklığı ve öfke yarattığını" söyledi.

İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yasal olarak Ermeni soykırımını reddetmenin suç sayıdığı İsviçre'de 1915 olayları ile ilgili bir konuşma yapmış ve soykırımı reddetmiş, yargılanan Perinçek mahkum edilmişti.



AİHM'nin ise İsviçre'nin ifade özgürlüğü ilkesine aykırı davrandığına hükmederek Perinçek'i haklı bulması üzerine İsviçre-Ermenistan Derneği harekete geçti.



Dernek, İsviçre hükümetinden kararı bozdurmak için AİHM'nin temyiz organı olarak da anılan 17 yargıçlı Büyük Daire'ye başvurmasını talep etti.



Yaklaşık 600 bin Ermeni kökenlinin yaşadığı Fransa'daki diaspora kuruluşları da karara sert tepki gösteriyor. Fransa Ermeni Teşkilatları Koordinasyon Konseyi yöneticisi Ara Toranian, kararı "AİHM tarihinin mutlak ayıbı" olarak niteledi.



Toranian, karar hakkında yayımladığı bir makalede, "AİHM ya kör ya da kararının ardından başka şeyler yatıyor" ifadelerini kullandı.



Fransa'da geçtiğimiz yıllarda gündeme gelen inkâr yasasının gerçek mimarı olan Ermeni kökenli avukat Philippe Krikorian ise "saygınlığını yitirdiğini" öne sürdüğü AİHM'nin, kararla birlikte "yetkilierini aştığını" savundu.



Krikorian, Avrupa Parlamentosu 1987 yılında "Ermeni soykırımını" tanımış olduğundan, konunun AİHM değil, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın yetki alanına girdiğini iddia etti.

Karar Fransız basınında fazla yankılanmazken İsviçre basınını ikiye böldü. İsviçre'nin sol eğilimli gazeteleri AİHM kararını eleştiriken, sağ eğilimli medya İsviçre gibi açık ve demokratik toplumların ifade özgürlüğünü engellememeleri gerektiğini savunan yorumlarda bulundu.



İsviçre'nin aşırı muhafazakar eğilimli Merkez Demokratik Birlik Partisi lideri Christoph Blocher, AİHM kararı sonrasında Doğu Perinçek'in İsviçre'de mahkum olmasına neden olan ırkçı ayrımcılıkla ilgili ceza yasasında revizyona gidilmesi için partisinin Mart ayında parlamentoya önerge sunacağını duyurdu.

İsviçre hükümeti ise AİHM kararını temyize götürme konusunda şu ana kadar açıklama yapmış değil.