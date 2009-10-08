Ermeni diasporasından 'ekonomik açılım'

Türkiye ile Ermenistan 10 Ekim’deki tarihi imzaya yaklaşırken Ermeni diasporasının siyasi protestoları artıyor. Öte yandan, diasporanın bazı üyelerinin Türkiye’de yatırıma hazırlandığı haberleri dikkat çekiyor.



Deutche Welle'nin haberine göre, Ermeni Diaspora'sı, Türkiye ile ilişkilerin normalleşme süreci ile ilgili Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ı protesto ederken, Diaspora'daki bazı isimler sonraki süreç için ekonomik ilişkilerle ilgili yatırım planları yapıyor.



Bu sene Türkiye dış politikasında birçok önemli sorun ile ilgili ciddi girişimleri görmek olası. Bu girişimlerin en önemli mimarı, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun dönem danışmanlığını yapan ve son hükümet değişikliği ile milletvekili olmamasına rağmen Dışişleri Bakanı olarak atanan akademisyen kökenli Ahmet Davutoğlu. Bugünlerde çok satan kitabı “Stratejik Derinlik”te böylesi bir agresif politikanın önemine atıf yapan Davutoğlu, pratikte de bu tavrını önemli ölçüde hayata geçiriyor. Türk tarafınca hayata geçirilen bu yaklaşım Ermenistan’dan da gerekli ilgiyi gördü. Fakat Ermeni diasporasının ilişkilerin yumuşaması ile ilgili siyasi protestoları devam ediyor. Bunun yanında iki tarafı da takip eden kimi sivil toplum kuruluşların temsilcileri bazı diaspora üyelerinin Türkiye’yi ekonomik alanda işbirliği için olumlu gördüklerini vurguluyor.



En zengin Ermeni’nin Türkiye planları



Açılımla ilgili imza tarihleri yaklaşırken pozisyonlar da netleşmeye başlıyor. Protokolün hayata geçmesi Türkiye’ye karşı diasporanın kemikleşmiş algısını kıracağı gibi diaspora Ermenilerinin farklı yatırım alternatifleriyle gelmesine yol açma potansiyeli de taşıyor. Bu konuda bazı isimlerin yatırım planları da ortaya çıkmış durumda.



Türk-Ermeni Dostluk Grubu Eş Başkanı Yener Atlı, Ermenistan’daki birçok yatırımcıyla temas halinde olduğu gibi diasporadaki isimlerle de görüşüyor. Atlı’nın verdiği bilgilere göre dünyanın en zengin Ermenisi olan Kirk Kerkorian, Türkiye ile Ermenistan arasında kapalı olan sınır kapısının açılmasını takip eden süreçte Türkiye’de farklı alanlarda yatırım yapma planları yapıyor. Bir dönem General Motors’un en büyük hissedarlarından biri olan ve aslanı ile bildiğimiz Metro Galdwyn film şirketinin de en büyük hissedarı olan Kerkorian, Atlı’nın bildirdiğine göre Türkiye’de başta kökenlerinin olduğu Kahramanmaraş olmak üzere Güneydoğu ve Doğu illerinde zincir oteller kurmak istiyor. Bu konuda da çeşitli ortaklık girişimlerinde bulunacağı konuşuluyor.



Diasporanın bu konudaki yaklaşımın pozitifliğine Türkiye Ermenistan İş Geliştirme Konseyi Eş Başkanı Kaan Soyak da vurgu yapıyor. Soyak, yıllar evvel ortak iş yaptığı Kerkorian’ın Türkiye’ye bu bağlamda sıcak yaklaştığını söyleyebiliyor. Daha önce Türkiye’de 17 Ağustos 1999’da yaşanan büyük deprem sonrası yardım çalışmalarına 1 milyon dolar katkı sunan Kerkorian bu anlamda Türkiye’ye yakın bir diaspora üyesi olarak değerlendirilebilir.



Ermenistan Ermenileri de ekonomiye ‘sıcak’



Bunun karşısında Ermenistan Ermenilerinin Türkiye ekonomisine ilgisinin diasporadan daha fazla olduğu söylenebilir. Türkiye-Ermenistan İş Geliştirme Konseyi Başkanı Eş Başkanı Arsen Ghazaryan ülkedeki havanın olumlu olduğunu vurguluyor. Bu olumlu hava şimdiden yatırım planlarına olanak sunar durumda. Yine Yener Atlı’nın verdiği bilgilere göre Ermenistan’ın en zenginlerinden biri olan Avedis TV sahibi Levon Bardakçıyan’ın bir Türk konfeksiyon firması ile prensip anlaşmasına vardı. Kahramanmaraş kökenli bir ailenin üyesi olan Bardakçıyan, Ermeni iş dünyasında Türkiye’ye yakın duran biri olarak biliniyor.



Tüm bu gelişmeler açılımda ekonominin bir adım önde gittiğini gösteriyor. Diasporanın bu konudaki açılımlara da ekonomik katkı sunacağı da bir başka gerçek olarak dikkat çekiyor.

