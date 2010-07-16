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Dünya

ERMENİ DİASPORASINDAN BÜYÜKELÇİ ADAYINA ÇAĞRI WASHINGTON (A.A)

16 Temmuz 2010 02:55

-ERMENİ DİASPORASINDAN BÜYÜKELÇİ ADAYINA ÇAĞRI WASHINGTON (A.A) - 15.07.2010 - ABD'deki Ermeni kuruluşlarından Amerika Ermeni Asamblesi (AAA), ABD Başkanı Barack Obama'nın ülkesinin Ankara Büyükelçiliği için aday gösterdiği Francis Joseph Ricciardone'ye, "1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıması için Türkiye'ye baskı yapması" çağrısında bulundu. AAA İcra Direktörü Bryan Ardouny, bazı Ermeni sitelerinde yer alan açıklamasında, Ricciardone'den, "inkar kampanyasına" son vermesi ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıması için Türkiye'ye baskı yapmasını beklediklerini belirtti. Ardouny, "Ricciardone'den, Türkiye'ye, Ermenistan'a yaklaşık 20 yıldır uyguladığı ablukaya son vermesi ve Ermenistan ile ilişkilerini ön koşulsuz olarak normalleştirme yolunda verdiği uluslararası taahhüdü yerine getirmesi için baskı uygulamasını bekliyoruz" ifadesini kullandı. AAA, ABD Senatosunun, adaylığının onayı sürecinde Senato Dış İlişkiler Komitesinde düzenlenecek oturumda konuşacak olan Ricciardone'ye, Türkiye'nin insan hakları kaydı, dini özgürlükler ve azınlıklara muamele konularında baskı yapacağını beklediklerini bildirdi.

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