Ermeni çocuklar okullu olacak

T24 - Verilen sözler tutuldu. Aileleriyle birlikte “gayri resmi” olarak Türkiye’de yaşayan Ermenistanlı çocuklar, misafir öğrenci olacak, azınlık okullarında dersbaşı yapacak.

Milliyet gazetesinin haberine göre; Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan’ın 2 yıldır sürdürdüğü, “Türkiye’de yaşayan Ermenistanlı çocukların, cemaatine bağlı azınlık okullarına kabul edilmesi mücadelesi” mutlu sonla bitti. Azınlık vakıflarının iadesinin ardından 2’nci adım da Türkiye’de yaşayan Ermenistanlı çocuklar için atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Ermeni Cemaati’ne bağlı azınlık okullarını, aileleriyle birlikte “gayri resmi” olarak Türkiye’de yaşayan Ermenistanlı çocuklara açtı. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın onayını alan Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, çocukların, 2011- 2012 eğitim öğretim yılında misafir öğrenci olarak Ermeni azınlık okullarında okumaları için izin verdi.











Ateşyan: Çok mutluyuz

Milli Eğitim Bakanlığı’nın iznini değerlendiren Ateşyan, “Bizim de önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurmayı düşündüğümüz bir gelişmeydi bu. Yani size gelen bilgiler doğru. Bakanlığımız gereken izinleri verdi. Çok mutluyuz” dedi. Ateşyan, “Şimdilik misafir öğrenci olacaklar, sınav yok diploma yok. Okullarımızda okuduklarına dair bir belge vermeyi planlıyoruz. Bu belgeyle kendi ülkelerinden eşdeğer diploma almaları gerekir. Bu prosedür nasıl işler, gelişmeleri daha sonra göreceğiz” diye konuştu. Ateşyan, şöyle devam etti:

“Yaklaşık 2 sene önce, bazı cemaat sorunlarımızın yanında bu sorunu da Sayın Başbakanımızın dikkatine sunduk. Gördük ki, Sayın Başbakan da Türkiye’de gayri resmi ikamet eden Ermenistan vatandaşlarının durumuna üzülüyordu. Ermenistanlı çocukların eğitim sorunu sadece patrikhanenin değil, aynı zamanda kendilerinin de sorunu olmuştu.





Bin çocuk var

“Bu nedenle hiç umutsuzluğa kapılmadım. Başta Sayın Başbakanımız olmak üzere görüştüğüm tüm yetkililer bana umut aşıladı. Birçok sorunların çözümünde olduğu gibi bu konuda da Sayın Başbakanımızın rolü çok büyük. Gördüğünüz gibi birbirine kaynak olmuş halkalarla bir zincir şekli almış ve çözülemez denilen sorunlar çözülmeye başladı. Okula gitmesi gereken 1000’in üzerinde çocuk var. Aralarında Üsküdar Kalfayan, Feriköy Merametçiyan ve Kumkapı Bezciyan azınlık okullarının da olduğu 10 kadar okulda çocuklar eğitim görecek. Kaç aile çocuğunu okula gönderecek, bilemiyorum. Çünkü birçok aile okulumuza uzak semtlerde yaşıyor. Ancak tek bir çocuk bile olsa bu adımın atılması mutluluk verici.”







Teşekkür ediyoruz

Gelinen noktanın kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Ateşyan, başta Başbakan Erdoğan, çözümde rol üstlenen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, eski bakan Nimet Çubukçu ve diğer tüm yetkililere Patrikhane ve cemaati adına şükranlarını sundu.