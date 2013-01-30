Ermeni cemaati: Saldırılarla ilgili tedirginiz

Samatya’daki Surp Kevork Ermeni Kilisesi Yönetim Kurulu Başkanı Yesayi Demir, Samatya’daki saldırılarla ilgili "Olaylar netlik kazanmadan Ermeni toplumuna yönelik bilinçli ve kasıtlı yapılmış olaylar olarak anlatılması toplumumuzu ”olumsuz etkiliyor dedi.

Hürriyet gazetesinden Eyüp Serbest’in haberine göre tedirgin olduklarını söyleyen Yesayi Demir, Samatya'da yaşanan olayların bir an önce aydınlatılmasını beklediklerini söyledi.

Samatya’da son iki aydır meydana gelen saldırıların Ermeni toplumunu tedirgin ettiğini anlatan Yesayi Demir şöyle konuştu:

“Mağdurların benzer özellikler ve benzer yöntemlerle öldürülmüş-şiddete uğramış olmaları, fail veya faillerin hala yakalanamamış olması, olayların çok kısa süre içinde peş peşe meydana gelmesi hepimizi tedirgin etmektedir. Ayrıca olaylar netlik kazanmadan Ermeni toplumuna yönelik bilinçli ve kasıtlı yapılmış olaylar olarak anlatılması da toplumumuzu olumsuz yönte etkilemeye devam etmektedir. Bundan dolayı tüm kesimlerin gerekli hassasiyeti göstermesi de ayrıca önemlidir.

Bizler Samatya’da yıllardır barış ve huzur içerisinde yaşamaktayız. Bu olaylar tedirginliğimiz arttırmıştır. Burası bizim evimizdir. Ne olursa olsun burada hep birlikte barış, huzur ve sevgi içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Ayrıca bu yaşanan acı olayların toplumun büyük bir kısmı tarafından kınanması ve bizlere verilen destekler de umutlarımızı arttırmıştır. Ne amaçla işlenire işlensin en kutsal değer olan insan hayatına yönelik bu olayları ve yapanları kınıyoruz. Faillerin bir an önce yakalanı adalete teslim edilmesi toplumumuzu rahatlatacaktır.

Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, “Saldırıların Ermeni vatandaşlara yönelik değil, hırsızlık amacıyla yapıldığını düşünüyorum. Olayların bir an önce açığa çıkması hepimizi rahatlatır” dedi.