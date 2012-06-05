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Dünya

Ermeni-Azeri sınırında 5 Azeri askeri öldürüldü

Ermeni-Azeri sınırında meydana gelen çatışmada 5 Azeri askeri öldürüldü

05 Haziran 2012 15:19

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan'ı kapsayan ziyareti devam ederken, Ermeni-Azeri sınırında meydana gelen çatışmada 5 Azeri askeri öldürüldü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermeni askerlerinin Gazah bölgesindeki Aşağı Eskipara köyüne saldırdıkları ve çıkan çatışmada Azerbaycan ordusunun 4 askerinin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, bir askerin ise Gazah bölgesinin tepelerindeki Ermeni mevkilerinden açılan ateş sonucu şehit olduğu duyuruldu.

Sabahın erken saatlerinde düzenlenen saldırıda, Ermeni askerlerinin kayıp vererek geri çekildikleri de belirtildi.


Dün 3 Ermeni askeri öldürüldü


Azerbaycan-Ermenistan sınırında dün meydana gelen çatışmada 3 Ermeni askeri ölmüştü.


'Karabağ askeri yollara çözülemez'


ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton dün Ermenistan'ı ziyaret etti. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Yukarı Karabağ sorununa değinen Clinton, ''Yukarı Karabağ sorununun askeri yollarla çözümü söz konusu bile olamaz'' dedi.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da dün Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan'la biraraya gelen ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ikili görüşmenin ardından açıklama yaptı. Ermeni işgali altındaki Karabağ'la ilgili soruna ve cephe hattında meydana gelen olaylara değinen Clinton, genç askerlerin anlamsız yere hayatlarını kaybetmeleri konusunda endişe duyduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ''Güç kullanılması sorunu çözemez, dolayısıyla da uygulamadan kaldırılmalıdır'' dedi.

Söz konusu üzücü olayların, tarafları Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözümünü öngören süreçten alıkoymaması gerektiğini dile getiren Clinton, ''Sorunun çözüme kavuşturulması için nihai bir yol bulunmalıdır. Bu konuda iki ülke cumhurbaşkanlarının rolünün olduğu gibi, halkların da rolü çok önemlidir'' diye konuştu.

Tarafları güç kullanmaktan vazgeçmeye çağıran Clinton, yarın Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini ve bu yöndeki düşüncelerini Bakü yönetimiyle de paylaşacağını söyledi.


Nalbandyan Azerileri suçladı


Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan ise son dönemde cephe hattında meydana gelen olaylar nedeniyle Azerbaycan'ı suçladı.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Ermenistan temaslarının ardından bugün Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin yönetim merkezi Batum'a geçmesi ve burada Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Clinton yarın da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bu ülkenin Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le biraraya gelecek.

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