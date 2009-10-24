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Dünya

Ermeni ateşi, 1 Azeri askeri öldürdü

Azerbaycan'ın Ermeni işgalindeki toprakları üzerinde bulunan Azeri-Ermeni cephe hattındaki ateşkes ihlalinde bir Azeri askeri öldü.

24 Ekim 2009 03:00

Önemli bölümü Azerbaycan'ın Ermeni işgali altındaki toprakları üzerinde bulunan Azeri-Ermeni cephe hattındaki ateşkes ihlallerinde bir Azeri askeri öldü.

Yerel ANS televizyon kanalının haberine göre Ermeni güçleri, son olarak dün cephe hattının Ağdam bölgesindeki çeşitli mevzilerinden aynı bölgede konuşlanmış Azeri güçlerine otomatik silahlarla ateş açtı.

Haberde, kalbinden vurularak hayatını kaybeden Eldar İsmayılov'un yaklaşık 6 ay önce askere çağrıldığı kaydedildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise olayla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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