MHP'nin Ermeni adayı: MHP ırkçı değil, Meral Akşener bana 'kızım' diyor

MHP’nin Bakırköy’de belediye meclis üyesi adayı gösterdiği iki Ermeni'den Elmas Giragos, “Meral (Akşener) Hanım bayramlarımızda kiliselerimizi ziyaret eder, oturur sohbet ederiz, seviyorum onu. Bana ‘kızım’ diye hitap etti son buluşmamızda. Ben MHP’nin kötü bir parti olarak algılanmasını istemiyorum. MHP, vatanını seven, farklılıklara saygı gösteren bir parti. Dışarıdan gözüktüğü gibi değil. MHP ırkçı değil, Türk kültürünün milliyetçisi bir parti. Vatanına sahip çıkan, tek bayrak altında toplanmak isteyen herkesin partisi” dedi.

Agos gazetesinden Emre Ertani’nin haberine göre, Akşener’in, PKK lideri Abdullah Öcalan için “Ermeni dölü” sözü hatırlatılınca Giragos, “Terörden kaynaklı böyle demiş olabilir, kendisi eski içişleri bakanı aynı zamanda. Kardeşi şehit olduğu için duygusallıktan dolayı böyle demiş olabilir. Kadınlar daha hassas oluyorlar” diye konuştu.

MHP’nin Bakırköy’de belediye meclis üyesi adayı gösterdiği Nerses Yeramyan ise, “Ben MHP’den hiçbir kötülük görmedim, zamanında bazı kötü şeyler, savaşlar olmuş ama biz bugüne ve daha ileriye bakacağız. Millet aya gidiyor, biz hâlâ dinle, ırkla uğraşıyoruz. Bu memlekette yaşıyorsak bu memleketi sevmemiz lazım, biz Atatürk’ün evlatlarıyız” görüşünü dile getirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Bakırköy’de iki Ermeni'yi belediye meclis üyesi adayı göstermesi duyanları şaşırttı. AGOS gazetesinden Emre Ertani, MHP’nin iki adayıyla konuştu. AGOS’un bu haftaki sayısında yer alan habere göre MHP Bakırköy belediye meclisi adayları arasında yer alan 67 yaşındaki Nerses Yeramyan’ın babası Ermeni, annesi ise bir Rum.

Marmara Üniversitesi’nde diş hekimliği okuduğunu, bir süre üniversite hocalığı yapıp ticaretle uğraştığını söyleyen Yeramyan, şu an diş hekimliği yapıyor. İlk eşinin bir hâkim kızı, ikinci eşinin bir albay kızı olduğunu dile getiren Yeramyan, “Ermenice okuyamam ama çok iyi konuşurum. Annem Rum’du, o yüzden Yunancayı da çok iyi bilirim. Ermenistan’a hiç gitmedim, fırsatım olmadı. Yunanistan’a gittiğimde ise Türkiye hakkında olumlu konuşurum” diyor. Yeremyan özetle şunları söylüyor:

Tarihçilere bırakıyorum

“İnançlı bir insanım, her Pazar kiliseye gider, duamı ederim. Türkiye’de yaşıyoruz ülkemizi sevmemiz lazım, dinimiz ayrı memleketimiz aynı. Hiç tepki gösteren olmadı. Gençken milliyetçiydim. Talebe olaylarında, Kıbrıs olaylarında, her hafta Beyazıt’tan Taksim’e kadar 2-3 bin kişi yürüdük. 30 yıllık arkadaşım ve belediye başkan adayımız Mustafa Turan, politikaya atılınca beni de yanında istedi. Ben MHP’den hiçbir kötülük görmedim, zamanında bazı kötü şeyler, savaşlar olmuş ama biz bugüne ve daha ileriye bakacağız. Millet aya gidiyor, biz hâlâ dinle, ırkla uğraşıyoruz. Bu memlekette yaşıyorsak bu memleketi sevmemiz lazım, biz Atatürk’ün evlatlarıyız. Bizi bugünlere getiren Atatürk’tür, Atatürk olmasa biz buralarda olmazdık, nerede olurduk onu da bilemem. MHP’yi cemaatime daha yakın olarak gördüm. Ben 1915’te yaşananları tarihçilere bırakıyorum, onlar karar versin. Bu bizim işimiz değil, karar vermeye yetkimiz yok. Biz bugüne ve ileriye bakıyoruz. Tarihçiler 1915’i bildikleri ya da bilmedikleri gibi halletsinler. Ben bir yorumda bulunmak istemiyorum.”

Meral Akşener bana kızım diyor

MHP’nin diğer adayı Elmas Giragos ise Amasya doğumlu ama Bakırköy’de büyümüş. Giragos işe şöyle konuşuyor:

“Kiliseye giderim, Allah’ımı bilirim. Ben Ermeniyim asla özümü saklamam. Türk vatandaşıyım ama ırkım Ermeni. Vatanımı bayrağımı seviyorum ve Türkiye’de yaşamaktan, Atatürk’ün çocuğu olmaktan gurur duyuyorum. Bakırköy’de sevildiğime inanıyorum. Arkadaşlarım politikaya girmem için çok ısrar etti, ben de tamam dedim. Meral (Akşener) Hanım, çok dürüst ve net bir insan olduğu için seviyorum kendisini. Meclis’i nasıl yönettiğini görüyorsunuz. Meral Hanım bayramlarımızda kiliselerimizi ziyaret eder, oturur sohbet ederiz, seviyorum onu. Bana ‘kızım’ diye hitap etti son buluşmamızda. Ben MHP’nin kötü bir parti olarak algılanmasını istemiyorum. MHP, vatanını seven, farklılıklara saygı gösteren bir parti. Dışarıdan gözüktüğü gibi değil. MHP ırkçı değil, Türk kültürünün milliyetçisi bir parti. Vatanına sahip çıkan, tek bayrak altında toplanmak isteyen herkesin partisi.”

Akşener’in, PKK lideri Abdullah Öcalan için “Ermeni dölü” sözü hatırlatılınca Giragos, “Terörden kaynaklı böyle demiş olabilir, kendisi eski içişleri bakanı aynı zamanda. Kardeşi şehit olduğu için duygusallıktan dolayı böyle demiş olabilir. Kadınlar daha hassas oluyorlar” diyor.

Agos'ta yer alan haberin tamamını okumak için tıklayın