'Ermeni anıtına ret'

Cenevre Kanton Yönetimi'nin, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları konusunda Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) binası bitişiğine anıt yapılması talebini reddettiği iddia edildi.

Neue Züricher Zeitung gazetesinin haberine göre, Cenevre'deki Ermeni anıtına karşı Türkiye'nin baskısı etkisini gösterdi.

Haberde, Kanton yönetiminin, Cenevre Belediyesi'nin BM binası bitişiğindeki Arianna Parkı'na yapılmasını istediği anıt için yeni bir yer araması talebinde bulunduğu kaydedildi.

Ermeni iddialarına ilişkin Cenevre'de bir anıt yapılması tartışmasının yedi yıldır devam ettiği anımsatılan haberde, anıtın yapılması için Ermeniler ve Cenevre belediyesine karşı Türkiye ve İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın (EDA) mücadele verdiği ifade edildi.

Anıta inşa iznini kanton yönetiminin vermesi gerektiğine işaret edilen haberde, Cenevre Kantonu Başkanı Francois Longchamp'ın proje için destek vermesine rağmen, projenin daha az dikkat çekecek bir yere kaydırılmasını talep ettiği öne sürüldü.

Anıtın ilk olarak eski şehir merkezinde yapılması planlanmış ancak anıt koruma kurumunun vetosu üzerine anıtın şehir merkezine yapılması engellenmişti.

Son kararın Ermenilerin tepkisini çekeceği belirtilen haberde, Türkiye'nin, anıtın inşasını engellemek amacıyla tüm kanalları kullandığı, Türk diplomasisinin her türlü alanda devreye girerek belediye, kanton, BM ve hükümetle temas kurduğu kaydedildi.