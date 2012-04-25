Ermeni anıtı önünde yasa sözü verdiler

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna kalan Sarkozy ve Hollande, yaptıkları konuşmalarda, Anayasa Konseyi tarafından reddedilen 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasayı tekrar Fransa Parlamentosu'nda getirilmesi sözünü verdi.

Paris'in merkezinde Ermeni müzisyen Komitas'ın anısına dikilen anıtın önündeki törenlere ilk olarak Sosyalist aday Francois Hollande geldi.

Yaklaşık 15 dakikalık bir konuşma yapan Hollande, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını destekleyen konuşmasında, Türkiye'nin bu iddiaları kabul etmesi gerektiğini ileri sürdü.

Hollande'ın ayrılmasından kısa bir süre sonra törene bu kez Sarkozy geldi ve Ermeni iddialarının kabul edilmesi gerektiğini iddia eden bir konuşma yaptı.

Sadece seçimler kapsamında aday olarak değil cumhurbaşkanı sıfatıyla da bu törene katıldığını ifade eden Sarkozy, yeniden göreve seçilmesi halinde Anayasa Konseyi tarafından reddedilen yasayı hemen bir kez daha parlamento gündeme getirme sözü verdi. Sarkozy, "Bir ülkenin büyüklüğü nüfusuyla değil, geçmişine bakma cesaretiyle ölçülür" ifadesini kullandı.

Anayasa Konseyi iptal etmişti

İki liderin konuşmaları, törene katılanlarca çoşkuyla karşılandı ve uzun süre alkışlandı.

Sarkozy, seçimlerden önce karşı çıkmasına rağmen, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasanın çıkmasında önemli rol oynamıştı.

Yasa, daha sonra, Anayasa Konseyi tarafından iptal edilmişti.

Yasayı destekleyen Hollande, daha da ileri giderek, cumhurbaşkanı seçildiği takdirde, iddiaların tanınmasını Türkiye'nin AB üyeliği için ön koşul haline getirilmesini sağlayacağı ve Paris'te 1915 olaylarıyla ilgili bir müze kuracağı vaadinde bulunmuştu.