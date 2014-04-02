'Ermeni adayın oy pusulası gizlendi' iddiası

İstanbul Cerrahpaşa'da yapılan muhtarlık seçiminde bir Ermeni vatandaşın adaylığının gizlendiği iddia ediliyor.

Fatih'e bağlı Cerrahpaşa'da muhtar adayı olan Ermeni asıllı Jaklin Kurt'a, oy vermek isteyen vatandaşlar, oyların kullanıldığı iki okuldan biri olan Davutpaşa Lisesi'nde Kurt'a ait oy pusulası bulunmadığını söylediler. Durumu ilettikleri sandık görevlilerinden de "böyle bir aday yok" yanıtını aldıklarını dile getirdiler.

Oysa birkaç sokak ötedeki başka bir okulda Kurt'un hem pusulaları mevcuttu, hem de kendisi sandık görevlisi olarak çalışıyordu.

Seçim günü birçok seçmenin Jaklin Kurt'un adaylıktan çekildiğini zannederek oy kullanmadığı da belirtildi.

Ermeni asıllı muhtar adayı Jaklin Kurt, sandık görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.