Ermeni adaya kamuoyu önünde kınama cezası

California’daki seçim kampanyasında rakibi olan Jean Schmidt’i Türk devletinden, bağlantılı kuruluş ya da kişilerden para almakla suçlayan Ermeni rakibi David Krikorian’ın yalan söylediği ortaya çıktı. Ohio Seçim Kurulu, Ermeni lobisinin destek verdiği Krikorian’ı kamuoyu önünde kınamayı kararlaştırdı.



ABD’deki Ermeni diasporası ciddi bir darbe yedi. Ohio Seçim Kurulu, Cincinnati’den Temsilciler Meclisi üyesi olan Jean Scmidt’i Türkiye’den kan parası almakla suçlayan rakibi David Krikorian’ın üç konuda yalan söylediğini belirterek kamuoyu önünde kınama kararı aldı. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Türk Amerikan Yasal Savunma Fonu’ndan (TALDF) Avukat David Saltzman, Schmidt’in Türk devletinden veya bağlantılı kuruluşlar ya da kişilerden para aldığı yolunda Krikorian’ın son seçim kampanyası sırasında ortaya attığı iddiaların yalan olduğuna karar verildiğini belirtti. David Krikorian, Kongre üyesi Schmidt’e yönelik iddialarından vazgeçtiğini Ohio Seçim Kurulu’na bildirdi. Schmidt, isterse, Krikorian’dan davacı olabilir. Saltzman, Ohio Seçim Kurulu’nun, Krikorian’ı kamuoyuna yönelik bir duyuru ile kınayacağını söyledi. Ancak, hakkında cezai bir işlem yapılmayacak olan Krikorian, gelecek seçimlerde yeniden Schmidt’e karşı aday olabilecek.

İfade özgürlüğü değil



Michael Jackson ve Winona Ryder gibi Hollywood yıldızları ile Scott Peterson gibi kamuoyunda uzun süre konuşulan bir katilin avukatlığını yaparak ünlenen Ermeni asıllı avukat Mark Geragos, Krikorian’ı savundu. Geragos, Krikorian’ın ifade özgürlüğü çerçevesinde konuştuğunu belirtti. Schmidt’in avukatı Donald Brey de, ifade özgürlüğünün, yalan söyleme ve seçmenleri aldatma lisansı olmadığını kaydetti. Cumhuriyetçi Parti’den Temsilciler Meclisi üyesi Schmidt, Ermeni tasarılarına karşı oy kullanmasıyla biliniyor. Ermeni lobisi, son seçimlerde, bağımsız aday Krikorian’ın Schmidt’i yenebilmesi için çok çaba harcamış, ancak bunu başaramamıştı. FBI’dan kovulan ve her taşın ardında bir Türk komplosu gören Sibel Edmonds bile Seçim Kurulu’na Krikorian’ı destekleyen ifade vermişti. Krikorian’ın, 2010’da Demokrat Parti’den aday olması bekleniyor.



Geçen Ağustos’ta ise, San Francisco’daki 9. ABD Temyiz Mahkemesi, 1915 trajik olaylarında ölen Ermeniler’in sigorta poliçeleri için eyalet mahkemelerinde dava açılmasının anayasaya aykırı olduğuna karar vermişti. Mahkeme, dış politikadan Ermeni soykırımını tanımayan Federal hükümetin sorumlu olduğunu ve California Eyaleti’nin bununla çelişemeyeceğini kaydetmişti.

