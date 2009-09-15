Ermeni açılımında kritik gün

Dışişleri Bakanı Davutoğlu Ermenistan açılımını partilere anlatacak, bugün 3, yarın da 2 parti ile görüşme yapılacak.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bugün ve yarın Ermenistan açılımını partilere anlatacak. Bugün kritik temas CHP ile saat 14:00'te. Davutoğlu, bugün 3, yarın da 2 parti liderine Ermenistan ile paraf edilen protokolü anlatacak.



Ermenistan ile varılan mutabakat çerçevesinde iç siyasi istişare süreci 1 Eylül'de başladı. Davutoğlu bugüne kadar sadece Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin ile görüştü.



Dışişleri Bakanı, bugün saat 12:45'te Saadet Partisi'ne gidecek. 14:00'te ise CHP Genel Merkezi'nde olacak. CHP lideri Deniz Baykal ile görüşecek.



Davutoğlu'nun bugünkü son görüşmesi 15:30'da DSP Genel Başkanı Masum Türker ile.



Ahmet Davutoğlu, yarın da BBP ve DP'ye Ermenistan ile varılan mutabakatı anlatacak.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, DTP'den de randevu talep etmiş, DTP de talebe olumlu yanıt vermişti. Ancak programlar uymadığı için görüşme henüz gerçekleşemedi.