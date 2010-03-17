Ermeni açılımı TBMM'ye gelsin!

T24 - CHP, Ermenistan ile ilişkiler konusunda TBMM'de genel görüşme talebinde bulunacak. Ayrıca Baykal, Erdoğan'ın 'kaçak Ermenilerle' ilgili açıklamasını 'insan haklarına aykırı' şeklinde değerlendirdi.





CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Deniz Baykal başkanlığında toplandı.



Alınan bilgiye göre, gündemdeki konuların ele alındığı toplantıda, Ermenistan'la ilişkiler konusunda TBMM'de genel görüşme talebinde bulunacağı öğrenildi.



Ayrıca Deniz Baykal, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki 'kaçak Ermenilerle' ilgili sözlerine ilişkin, ''Vahim ve talihsiz bir açıklamadır'' değerlendirmesinde bulundu.





Baykal, Erdoğan'ın sözlerinin 'kabul edilemez' olduğunu belirterek, ''Vahim ve talihsiz bir açıklamadır. Türkiye'ye çalışmaya gelen insanların bir ihtilafın çözümünde koz gibi kullanılmak istenmesi insan haklarına aykırıdır'' dedi.



Tarihi bir belge mi tahrip olsun?





Toplantıda sivil savcılığın, Albay Dursun Çiçek'in imzası olduğu iddia edilen belgenin askeri savcılıkça incelenmesine 'tahribat' gerekçesiyle izin verilmemesi konusu da ele alındı.