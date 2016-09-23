Ermenek'teki mühendis OHAL’e rağmen bulunamıyor!

Mahmut Kuruçay

Ermenek'te, 18 madencinin ölümüne neden olan iş kazasından dolayı tutuklanan maden mühendisi Yavuz Özsoy, dört ay tutuklu kaldıktan sonra 2015 yılında serbest bırakıldı. Özsoy hakkında mahkeme 18 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti. Ancak Özsoy hala bulunamadı.

Ermenek'te Cenne Madencilik'in ruhsat sahibi olduğu maden sahasında, Has Şekerler'e ait maden ocağında 28 Ekim 2014'de, eski ocakta biriken suyun basması sonucu 18 madenci hayatını kaybetti. İddianamede yer alan bilirkişi raporlarında, Has Şekerler Madeninin aynı bölgede bulunan ve 1997'de kapatılan Numune Ocağa 9 metre yaklaştığı bu nedenle kazanın gerçekleştiği belirtiliyor.

Eski ocağa yaklaşıldığı için su bastı

İddianamedeki ifadelerde, kazanın nedeninin Numune Ocağına gereğinden fazla yaklaşılması ve sondaj cihazı kullanılmaması olduğu ifade edilmişti. Bilirkişi raporlarıda sondaj cihazı kullanılmamasının faciaya neden olduğunu doğrulamıştı. Yavuz Özsoy, Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede, 2010 yılında eski ocakla karşılaşıldığını ancak çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Yavuz Özsoy'un tedbirsiz ve özensiz çalışma yapılmasına göz yumduğu, genel riskin yanı sıra kaza sinyali alınmasına rağmen çalışmayı sürdürdüğü iddia edildi. İddianamede Yavuz Özsoy hakkında, “Şüphelinin kazayı öngörebileceği, buna rağmen gerekli tedbirleri almadığı tartışmasız olup bu nedenle 18 kişinin vefatıyla sonuçlanan kazanın oluşumundan bilinçli taksirle sorumludur” denildi.

Sadece 4 ay hapiste kaldı

Yavuz Özsoy, 10 Kasım 2014 günü tutuklandı. Ancak 5 Şubat 2015'teki ara kararla tahliye oldu. Mahkeme, 17 Haziran 2015’de Yavuz Özsoy'un katılmadığı üçüncü duruşmada tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme 20 Temmuz’da görülen karar duruşmasında ise Yavuz Özsoy hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak” suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası çekmesine hükmetti. Ancak Yavuz Özsoy hala bulunamadı.