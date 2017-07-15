Ermenek'teki maden faciasında yeniden tutuklama kararı

Araman'ın Ermenek İlçesi'nde 2014 yılı Ekim ayında 18 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasıyla ilgili yerel mahkemenin verdiği cezaları az bulan madenci aileleri, karara itiraz etti.

İtiraz üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12'nci Ceza Dairesi'nden geçen 13 Temmuz 2017 tarihinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Saffet Uyar ve Ali Kurt'un tutukluluk hallerinin devamına, hakkında yakalama kararı olmasına rağmen halen yakalanamayan Yavuz Özsoy'un yakalanmasına karar verildi. Geçen yıl mayıs ayında tahliye olan ve 11 yıl 3 ay hapis cezası alan Abdullah Özbey hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı konusunda oluşan kanaat' sonucu tutuklanmasına karar verdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12’nci Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada, olayın ardından tutuklanıp, geçen yıl tahliye olan ve tutuksuz yargılanırken yerel mahkeme tarafından 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ruhsat sahibi Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesinin o dönemki müdürü ve hissedarı Abdullah Özbey'in tutuklanmasına karar verdi.

Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2'si tutuklu 16 sanığın "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan yargılandığı dava 19 Temmuz 2016 tarihinde karar duruşmasıyla sona erdi. Karar duruşmasında; tutuklu sanıklardan Has Şekerler Madencilik Şirketi sahibi Saffet Uyar 13 yıl 9 ay, Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesi teknik nezaretçisi tutuklu Ali Kurt 13 yıl 9 ay, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 2 yıl 1 ay ceza aldı.

Geçen yıl tahliye oldular

Olayın ardından tutuklanan ve geçen yıl 4 Mayıs günü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ruhsat sahibi Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesinin o dönemki müdürü ve hissedarı Abdullah Özbey de, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer tutuksuz sanıklar Has Şekerler Madencilik şirketinin maden mühendisleri Cemile Karaca 6 yıl 8 ay, yaklaşık 3 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye olan ve hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılan ancak halen yakalanamayan Yavuz Özsoy 18 yıl 9 ay, aynı şirketin iş güvenlik uzmanı Engin Yetim 5 yıl 6 ay, barut biriminde görevli işçi Naci Özsoy, "Evrakta sahtecilik" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Has Şekerler Madencilik şirketinin maden mühendisi Nuray Yetiş, Ermenek Cenne Linyit Kömür İşletmeleri Müdürü Mehmet Zeybek ile eski yönetici ve çalışanlar Hayrettin Kirazcı, Hüseyin Hüsnü Özbey, Ojen Ünlü, Cemal Demircioğlu, Şerafettin Zeybek, Ahmet Dağdeviren, Mustafa Ayan da beraat etti.

Maden sahibine yen,den tutuklama kararı

Karar duruşmasının ardından mahkemenin verdiği cezaları az bulan madenci aileleri itirazda bulundu. İtiraz üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12'nci Ceza Dairesi'nden geçen 13 Temmuz 2017 tarihinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Saffet Uyar ve Ali Kurt'un tutukluluk hallerinin devamına, hakkında yakalama kararı olmasına rağmen halen yakalanamayan Yavuz Özsoy'un yakalanmasına karar verildi.

Mahkeme heyeti, geçen yıl mayıs ayında tahliye olan ve 11 yıl 3 ay hapis cezası alan Abdullah Özbey hakkında ise 'kaçma şüphesinin giderilmemiş oluşu, atılı suçla ilgili olarak kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması ve devam etmesi, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı konusunda oluşan kanaat' sonucu tutuklanmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.