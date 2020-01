Ermenek'teki maden faciası; bilirkişi raporuna göre 4 kişi bilinçli taksirle hareket etti, 12 kişinin olayda kusuru yok

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 2014 yılı Ekim ayında 18 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasıyla ilgili 2'si tutuklu 16 sanığın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Hazırlanan yeni bilirkişi raporunda sanıklardan 4'ünün bilinçli taksirle hareket ettiği, diğerlerinin kusursuz olduğu belirtildi. Raporda, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MİGEM)’in yeterli denetimi yapmadığı belirtilirken, bilirkişi heyetinden bir üye rapora şerh düştü. Şerh gerekçesinde Abdullah Özbey ve Saffet Uyar'ın asli kusurlu, Ali Kurt ile Ermenek Cenne Madencilik İşletme Müdürü Mehmet Zeybek'in tali kusurlu, 2 kadın mühendis, 1 iş güvenliği uzmanının da bulunduğu diğer sanıkların ise kusursuz olduğu ifadeleri yer aldı. Yapılan duruşmalar sonrasında yaklaşık 3 ay tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Yavuz Özsoy hakkında yeniden yakalama kararı çıktı. Olayın ardından tutuklanan sanıklarından Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesi Müdürü ve hissedarı Abdullah Özbey de geçen 4 Mayıs günü, avukatının istemi üzerine Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

DHA’da yer alan habere göre, Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Has Şekerler Madencilik Şirketi sahibi Saffet Uyar, Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesi teknik nezaretçisi maden mühendisi Ali Kurt, taraf avukatları ve ölen madencilerin aileleri katıldı.

Soma'daki 301 madencinin öldüğü faciada eşi Mustafa Kaya'yı kaybeden Naciye Kaya da, ölen 301 madenci adına Ermenek'teki madenci ailelerine destek vermek için Ermenek'e geldi. Ermenek ve Soma faciasının unutulmamasını isteyen Naciya Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada 'Bizim eşlerimiz, kardeşlerimiz kolay can verdi. Herkes davasına sahip çıksınlar. Ermenk'e, şehit ailelerine sahip çıksınlar. Adalete güvenmiyorum. Daha önce kardeşim de madende öldü. Ama o bir kişi öldüğü için sahip çıkan olmadı. 301 kişi ölünce biraz sahip çıkıldı' dedi.

Yeni bilirkişi raporu

Duruşmada, hazırlanan yeni bilirkişi raporu okundu. Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlatılan 9 kişiden oluşan bilirkişi raporunda, olayın eski ocakta biriken suyun basması sonucu yaşandığı, eski ocakla ilgili imalat haritaların bulunmadığı ve yeni imalat haritalarıyla da çakıştırılmadığı, 25 metrelik sondaj makinası olmaması nedeniyle, eski ocağa yakın mesafeden kömür çıkartılmaya çalışıldığı içinde olayın meydana geldiği belirtildi.

“MİGEM’in etkin ve yeterince denetlemediği ortadadır”

Raporda, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MİGEM) de iş kazasının meydana geldiği işletmede kazadan önce temmuz ayında yaptığı denetlemede, işletmeyi sondaj makinasının tedariki ve sondajlı ilerleme yapılması konusunda uyardığı ve eksikliklerin giderilmesi için faaliyetlerini durdurduğu, ancak daha sonra yapılan denetimde ise kontrol sondajı eksikliği giderilmeden, bu konudaki uyarılar dikkate alınmadığı halde MİGEM tarafından 5 Eylül 2014 tarihinde üretime devam edilmesi için izin verildiği vurgulandı. Raporda, 'MİGEM, iş kazasının meydana geldiği iş sahasında maden üretim faaliyetini yeterince ve etkin denetlemediği ortadadır' denildi.

“4 sanık bilinçli taksirle hareket etmiştir”

Raporda 16 sanık hakkındaki kusurlara da tek tek yer verildi. Raporda sanıklardan Ermenek Cenne Linyit Kömürü hissedarı ve müdürü Abdullah Özbey, Has Şekerler Madencilik Şirketi sahibi Saffet Uyar, Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesi teknik nezaretçisi maden mühendisi Ali Kurt ve Has Şekerler Madencilik Şirketi Daimi Nezaretçisi maden mühendisi Yavuz Özsoy'un, 'bilinçli taksirle' hareket ettiğini, aralarında 2 kadın mühendis, 1 iş güvenliği uzmanının da bulunduğu diğer sanıkların ise kusurlu olmadığı belirtildi.

Bilirkişi raporuna şerh

Bilirkişi raporuna heyette bulunan A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Maden Mühendisi Abidin Kınacı sanıkların 'asli kusurlu, tali kusurlu ve kusursuz' olmak üzere belirtilmesi hususunda şerh koydu. Kınacı'nın şerh raporunda Abdullah Özbey ve Saffet Uyar'ın asli kusurlu, Ali Kurt ile Ermenek Cenne Madencilik İşletme Müdürü Mehmet Zeybek'in tali kusurlu, 2 kadın mühendis, 1 iş güvenliği uzmanının da bulunduğu diğer sanıkların ise kusursuz olduğunu belirtti.

Duruşmaya, bilirkişi raporunun okunmasının ardından ara verildi.

İstenen cezalar

Ermenek'e bağlı Pamuklu Köyü Cenne Mevkisi'ndeki Has Şekerler Madencilik'e ait linyit ocağında 2014 yılı Ekim ayında eski ocakta biriken suyun basması sonucu 18 işçi mahsur kaldı. 38 gün süren kurtarma çalışmaları sırasında 18 işçinin cenazeleri ocaktan çıkartıldı. Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 168 sayfalık iddianameyle Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede yer alan tutuklu sanıklar; Has Şekerler Madencilik Şirketi sahibi Saffet Uyar, Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesi teknik nezaretçisi Ali Kurt ile tutuksuz sanıklar, Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesi Müdürü ve hissedarı Abdullah Özbey, aynı şirketin işletme müdürü Mehmet Zeybek ve Has Şekerler Madencilik şirketinin daimi nezaretçisi maden mühendisi Yavuz Özsoy’un da bulunduğu 14 sanık hakkında ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan 20- 25 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Diğer sanıklar barut biriminde görevli işçi N.Ö. ‘Yetkisi olmadığı halde belgelere imza atmak’, puantör M.A. da faciayı ‘Bildirme yükümlülüğünü ihlal’ suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Ölen madencilerin aileleri ile 1-2 yaşlarındaki çocuklarının da bulunduğu 62 kişinin şikayetçi olarak yer aldığı davada, aralarında aynı madende çalışan işçilerin de olduğu 45 kişi tanık olarak bulunuyor.

Abdullah Özbey serbest bırakıldı

Yapılan duruşmalar sonrasında yaklaşık 3 ay tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Yavuz Özsoy hakkında yeniden yakalama kararı çıktı. Olayın ardından tutuklanan sanıklarından Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesi Müdürü ve hissedarı Abdullah Özbey de geçen 4 Mayıs günü, avukatının istemi üzerine Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sorumluları hakkında ise soruşturma izni verilmedi.