Ermenek'te motosiklet ve patpat hırsızları yakalandı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN\'ın Ermenek ilçesinde, 2 motosiklet ve 1 tarım aracını çalan 18 yaşından küçük 3 şüpheli yakalandı.

Ermenek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı zamanlarda 2 motosiklet ve 1 patpat olarak adlandırılan tarım aracının çalınması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu hırsızlığı gerçekleştiren İ.I. (17), S.K. (16) ve E.A. (15) gözaltına alındı. Çaldıkları 2 motosiklet ile tarım aracı da sahiplerine iade edildi. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



FOTOĞRAFLI