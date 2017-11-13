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Ermenek'te motosiklet ve patpat hırsızları yakalandı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, 2 motosiklet ve 1 tarım aracını çalan 18 yaşından küçük 3 şüpheli yakalandı

13 Kasım 2017 19:33

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN\'ın Ermenek ilçesinde, 2 motosiklet ve 1 tarım aracını çalan 18 yaşından küçük 3 şüpheli yakalandı. 
Ermenek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı zamanlarda 2 motosiklet ve 1 patpat olarak adlandırılan tarım aracının çalınması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu hırsızlığı gerçekleştiren İ.I. (17), S.K. (16) ve E.A. (15) gözaltına alındı. Çaldıkları 2 motosiklet ile tarım aracı da sahiplerine iade edildi. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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