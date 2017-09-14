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Ekonomi

Ermenek'te maden işçilerinden 'ücret' eylemi

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde linyit madeni ocağında çalışan yaklaşık 80 işçi, 6 aydır ücretlerini alamadıkları iddiasıyla iş bırakma eylemi başlattı

14 Eylül 2017 17:36

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN\'ın Ermenek İlçesi\'nde linyit madeni ocağında çalışan yaklaşık 80 işçi, 6 aydır ücretlerini alamadıkları iddiasıyla iş bırakma eylemi başlattı. 4 gündür süren eyleme Ülkücü İşçiler Derneği de destek verdi. 
Ermenek İlçesi\'nde bir maden ocağından çalışan yaklaşık 80 işçi, 6  aydır ücretlerini alamadıklarını ileri sürerek geçen 11 Eylül günü iş bırakma eylemi başlattı. Eylemin 4\'üncü gününde Ülkücü İşçiler Derneği Genel Başkan Yardımcıları Oğuzhan Yıldırım, Mehmet Ayhan, Dilara Fatma Keleş ve Karaman İl Başkanı Ekrem Akkaya, maden ocağına giderek işçilere destek verdi. Ülkücü İşçileri Derneği heyeti, işçilerin mağduriyetinin giderilmesi için ilçe yöneticileri ve maden ocağı sahipleriyle temasa geçti. Ülkücü İşçiler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yıldırım, \'\'İşçilerimizin yanına giderek işçilerimiz sorunlarını dinleyip mağduriyetlerinin son bulması için işveren ve Ermenek Kaymakamı ile görüşmeler yaparak 2\'şer maaş alacaklarını gün içeresinde yatırılmasını sağlayıp kalan alacakların yarın ödenmesi sözünü aldık\'\' dedi.

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