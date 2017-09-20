Ermenek'te kadın astsubaya yoğun ilgi

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Konya), (DHA)- KARAMAN\'ın Ermenek İlçesi\'nde, İlçe Jandarma Komutanlığı\'na atanan Astsubay Eylül Düğer, ilçeye atanın ilk kadın asker olması nedeniyle halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

\'19 Eylül Gaziler Günü\' için kent meydanında anma programı düzenlendi. Programa katılan Jandarma Astsubay Eylül Düğer, ilçede görev yapan ilk kadın astsubay olması nedeniyle özellikle kadınlar ilgi gösterdi. Jandarma Astsubay Eylül Düğer\'e sarılan gazi ve şehit yakınları duygulu anlar yaşadı. Jandarma Astsubay Eylül Düğer\'in ilk görev yerinin Ermenek olduğu belirtildi.



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