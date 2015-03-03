Ermenek'te işçileri ölüme götüren 8 kusura 'para cezası' uygun görülmüş!

Karaman’ın Ermenek ilçesinde, 18 işçinin su baskını sonucu mahsur kalarak hayatını kaybettiği Has Şekerler Madencilik’e ait maden ocağında faciadan dört ay önce yapılan son teftişte, toplam sekiz ‘mevzuata aykırılık’ tespit edilmesine karşın şirkete sadece idari para cezası kesildiği ortaya çıktı.

HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel’i Karaman Ermenek’teki maden kazasında 18 işçinin ölümü ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesine Bakanlık cevap verdi. Levent Tüzel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in yanıtlaması istemiyle soru önergesinde "Has Şekerler maden ocağında üretim koşulları ilkel ve işçiler sendikasızdır. Bakanlığınız neden maden ocaklarının modern teknoloji ile yenilenmesi ve sendikal örgütlenme özgürlüğünü güvence altına alacak uygulamaları hayata geçirmiyor? 18 Maden işçisinin maden ocağında mahsur kalmasında, Has Şekerler Şirketi’nin sahibi Saffet Uyar’ın sorumluluğunun açığa çıkarılması için Bakanlığınızca ne işlem yapılacaktır?" sorularını yöneltmişti. Bakanlığın yanıtında şu ifadeler yer aldı:

‘13 bin 908 sahanın faaliyeti durduruldu’

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından son 5 yılda 30 bin 702 saha denetlenmiş ve bu denetimler sonucunda 13 bin 908 sahanın faaliyeti durdurulmuştur. Kömür sahalarına son 5 yılda 1346 denetim gerçekleştirilmiş olup 352 sahada projeye aykırı faaliyette bulunmak nedeniyle faaliyetler durdurulmuştur. Yeraltı işletme yöntemiyle çalışan 206 kömür ocağının tamamı anılan Bakanlık tarafından denetlenmiştir. Yapılan denetimler sonucunda 78 ocağın faaliyeti durdurulmuştur. Bakanlığımızca yer altı kömür madeni işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden 2014 Haziran ayından bu güne kadar yapılan teftişler sonucunda 105 işyeri için işin durdurulması kararı alınmıştır.2014 yılında verilen durdurma kararlarının nedenlerine ilişkin çalışma yıl sonunda yapılacaktır."

‘Ermenek’te 2014 yılında 3 işyeri için durdurma kararı uygulandı’

"Karaman Ermenek Bölgesi’nde faal olarak üretim yapmakta olan 9 yer altı kömür ocağı bulunmakla birlikte 2014 yılında 3 işyeri için durdurma kararı uygulanmış olup, bu işyerlerinden, yapılan teftişte tespit edilen ve hayati tehlike içeren mevzuata aykırılıkları gideren 1 işyerinde durdurmanın kaldırılması kararı uygulanmıştır.

DHA,’da yer alan habere göre, Bakanı Faruk Çelik’in verdiği yanıtta, 19 ve 20 Haziran 2014 tarihinde yapılan son teftişte para cezası uygulanan eksiklikler şöyle sıralandı:

1- Yeraltı ocağındaki ilkyardım odasında uygun talimatlar bulunmamaktadır.

2- Ocakta zincirleme patlamaları engellemek amacıyla kurulması gereken, yerdeki kömür tozunun bastırılmasını sağlayarak havaya kalkmasını önleyecek herhangi bir patlama barajı (taş tozu veya su kullanılarak oluşturulmuş) bulunmamaktadır

3- Ocak genelinde bacalarda yapılan ilerleme ve hazırlık çalışmalarında kontrol sondajları yapılmamaktadır.

4- Ocak genelinde tahkimat bağlarının fırça, kama ve takozla irtibatlandırılması ve çintilerin yan ve üstlerden galeri cidarına sıkılanması hususunda eksikler bulunmaktadır.

5- Yan baskılar sonucunda kesitin daraldığı ve düzenli olarak tamir tarama yapılması gereken bölümler mevcuttur. İşyerinde yangın tatbikatı yapılmış olup özellikle yeraltı ocağında yaşanabilecek bir acil durum hususunda ve genel meydana gelebilecek acil durumlar hususunda güvenlik tatbikatı yapılmamıştır.

6- Yeraltı ocağında toplam altı adet bekleme barajı bulunmaktadır. Bu barajların arkasında kalan galerilerdeki gaz miktarının ölçümü için numune borusu bulunmamaktadır.

7- Çalışanlara verilen çizmeler malzeme düşmesi ve darbeye karşı burun koruyucu özellikte değildir.

8- Yeraltı ocağında martopikör ile çalışan çalışanların maruz kaldığı titreşimin boyutları ve buna özgü sağlık muayeneleri ile ilgili herhangi bir kayıt görülememiştir.Devlet de şirket de kusurlu bulunmuştu

Karaman’ın Ermenek ilçesindeki Has Şekerler Madencilik’e ait madende 18 işçinin su baskını sonucu mahsur kalarak hayatını kaybettiği faciada devlet, şirketle birlikte kusurlu bulunmuştu.

Faciaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, Ermenek Cenne Linyit İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Mesul Müdürü Abdullah Özbey, Has Şekerler Madencilik şirketinin sahibi ve Mesul Müdürü Saffet Uyar ile Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) denetmenler nezdinde ‘asli kusurlu’ sayılmıştı.