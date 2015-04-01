Ermenek Cezaevi'nde mahkumlar açlık grevi başlattı

Ermenek M Tipi Kapalı Cezaevi'nde 5 siyasi mahkum, cezaevi koşullarının düzeltilmesi için 30 Mart günü süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başladığı belirtildi.



Ermenek M Tipi Kapalı Cezaevi'nde Engin İsnaç, İbrahim Çelik, Bahattin Yıldız, Mustafa Yılmaz ve Fırat Çelebi adlı siyasi tutsakların, cezaevi koşullarının düzeltilmesi ve başka bir cezaevine nakillerinin yapılması için 30 Mart günü süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başladığı kaydedildi. Mahkumlar açlık grevi eylemini aileleri aracığıyla kamuoyuna duyurarak, duyarlılık çağrısında bulundu.

DİHA'nın haberine göre, mahkumlar dün ailelerini arayarak, süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başladıklarını aktarırken, tutuklu Engin İsnaç ailesini arayarak, "Cezaevinde ortak alanın yasaklandığını, havalandırmanın yasaklandığını, ailelerine yazdıkları mektupların verilmediği, sıcak suyun verilmediği ve sevk edilmek istenen tutsakların sevkinin yapılmadığından kaynaklı" dedi.

Hükümlüler, cezaevi koşullarının düzeltilmesi ve sevk edilmek istenen arkadaşlarının sevki yapılana kadar süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine devam edeceklerini belirtti.





'Baskılar son bulsun'





Engin İsnaç'ın ziyaretçisi Abdulbaki Aksu, mahkumların talep ve sorunlarının anlatıldığı 20'den fazla dilekçenin cezaevine yönetimine verildiğini ancak mahkumların olumlu bir cevap alamadığını aktardı. Aksu, İsnaç'ın 4 arkadaşıyla birlikte 30 Mart günü itibariyle açlık grevine başladığını belirtip, yetkilileri göreve duyarlı olmaya çağırdı.

Engin İsnaç'ın annesi Besna İsnaç ise, "Tutsaklara uygulanan bu baskıların bir an önce son bulsun" dedi.