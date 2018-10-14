Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a: Bu iş Koç Grubu'nu idare etmeye benzemez

Spor yazarı ve yorumcu Erman Toroğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’la ilgili olarak, “Bu iş Koç Grubu'nu idare etmeye benzemez, futbol işi tehlikelidir” ifadesini kullandı.

Fenerbahçe’de son dönemde Teknik Direktör Phillip Cocu ve Sportif Direktör Damien Comolli ile bazı futbolcular arasında yaşanan gerilimi A Spor'daki 'Takım Oyunu' programında değerlendiren Toroğlu, şunları söyledi:

-Başkan geldi, bir şeyler yapıyor, herkes takıldı, ne oldu diyor. Ali Koç bunları profesyonel olduğu için mi, amatör olduğu için mi yapıyor? Ali Koç'un şu anda yaptıkları amatörce. Çok profesyonelce yaptığını düşünüyorsa, deniz bitti.

-Bir takımda gruplaşma nasıl olur? Gruplaşmayı kimler yapar? Oynayan, oynamayan ve teknik direktör ile menajerle anlaşamayanlar yapar. Teknik direktör ve menajerin getirdiğiyle, başkasının getirdiği gruplaşma yapar. Teknik direktör getirdiğini oynatır, diğeri beni niye oynatmıyor der.

"Oyuncuları niye o hale düşürüyorsun?"

-Rize'de takım 3 yiyor. Ali Koç seyircinin önüne gidiyor, Mehmet Topal da, Volkan da geliyor. Comolli orada, darma duman bir olay. Başkan, menajer, kaptan... Zaten siz toz şeker olmuşssunuz. Seyirciden doğru konuşan da var, sallayan da. Oraya gitsen her şeye hazır olacaksın. Oyuncu küfür etse ne olacak? Ki sana etmediler ama oyunculara ettiler. Oyuncuları niye o hale düşürüyorsun?

-Comolli ne iş yapar? Niye sen beni seyirci ile karşı karşıya bırkıyorsun? Bu işler öyle hikaye değil. Bu iş Koç Grubu'nu idare etmeye benzemez, futbol işi tehlikelidir.