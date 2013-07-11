Erman Toroğlu'na hırsız şoku

Toroğlu’nun uyuduğu sırada mutfak penceresinden giren hırsızların villayı talan ettikleri ancak ilk tespitlere göre hiçbir şey çalmadıkları belirlendi. Hırsızların aynı sitedeki işadamı Ercan Canuysal’ın villasının kapısını da zorladığı bildirildi.

DHA'nın haberine göre, Sanayici işadamı Ercan Canuysal’ın Cumhuriyet Caddesi, Çamkoru Tatil Sitesi’ndeki villasının kapısını bugün saat 04.00 sıralarında iki hırsız tarafından zorlandı.

Canuysal’ın kendilerini farketmesi üzerine eldivenli iki hırsız, kaçmaya başladı. Canuysal’ın peşlerine düştüğü iki hırsız gecenin karlığında gözden kaybolarak, izlerini kaybettirdi. Hemen villasına dönen Canuysal durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızların, Canuysal’dan önce aynı sitedeki spor yorumcusu, eski hakem Erman Toroğlu’nun evine girdiklerini belirledi. Toroğlu’nun uykuda olduğu sırada mutfak penceresinden girdiği belirlenen hırsızların, ortalığı talan ettikleri ancak, ilk tespitlere göre bir şey çalmadıkları anlaşıldı. Villadaki güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde hırsızların Canuysal’ın evine girmeye çalışanlarla aynı kişiler olduğu tespit edildi.

Polisin evdeki incelemesi sürerken, bir açıklama yapan Toroğlu, iki yıl önce de villasından hırsızlık girişiminde bulunulduğunu hatırlatarak, “Bu nedenle yatak odasının kapısı kilitli olarak uyuyordum. Hırsızlar, uyuduğum oda haricideki tüm olara girip, talan etmiş. Salon masasının üzerinde cep telefonlarım ve kredi kartlarım vardı. Ancak almamışlar. Vilamdaki inceleme sürüyor. Sitemizin güvenliği var. Villalarımızda güvenlik kamerası mevcut. Bunu rağmen hırsızlar, cirit atıyorö dedi. Polis, iki hırsızın yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Toroğlu’nun villasından 20 Haziran 2009 tarihinde, “Jet Ramo olarak tanınan 21 yaşındaki R.Y. tarafından hırsızlık yapılmak istenmişti. Toroğlu’nun kendisini farketmesi üzerine kaçan R.Y. Adana’da yakalanıp, tutuklanmıştı.