T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erman Toroğlu'na Aziz Yıldırım'a hakaretten takipsizlik

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) - FENERBAHÇE Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine hakkında, Erman Toroğlu ve Turgay Demir hakkında iftira ve hakaretten başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı

04 Aralık 2017 18:58

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) - FENERBAHÇE Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım\'ın şikayeti üzerine hakkında, Erman Toroğlu ve Turgay Demir hakkında iftira ve hakaretten başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bir televizyon programında Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör ile tartışmasına değinen spor yorumcusu Erman Toroğlu ve Turgay Demir\'in kendisine hakaret ettiğini öne sürerek şikayet etmişti. Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma takipsizlik kararı ile sonuçlandı. Takipsizlik kararında, şüphelilerin katıldıkları televizyon programına ilişkin bant kaydının bilirkişiye inceletilerek rapor alındığı, raporda şüphelilerin beyanları ile şikayet dilekçesinde onlara isnat edilen beyanların farklı olduğu bilgisine yer verildiği kaydedildi.

Takipsizlik kararında, \"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarıyla sabit olduğu üzere ifade özgürlüğü sadece toplum tarafından kabul gören, zararsız veya ilgisiz kabul edilen haber ve fikirler için değil, incitici, şok edici ya da endişelendirici bilgi ve düşünceler için de geçerlidir\" denildi.

Soruşturmaya konu olayda şüphelilerin ilgili yayında sarf ettiği sözlerin doğrudan hakaret ve iftira niteliği taşımadığı, bu görüşlerin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı görüşüne yer verilen takipsizlik kararında, şüphelilerin eyleminin suç teşkil etmediği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yüksel KOÇDHAFENERBAHÇE Spor Kulübü Başkanı Aziz YıldırımErman ToroğluTurgay DemirFenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz YıldırımYakın DoğuBaşkanı Işık EyigüngörAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı BasınSpor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24