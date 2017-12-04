Erman Toroğlu'na Aziz Yıldırım'a hakaretten takipsizlik

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) - FENERBAHÇE Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım\'ın şikayeti üzerine hakkında, Erman Toroğlu ve Turgay Demir hakkında iftira ve hakaretten başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bir televizyon programında Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör ile tartışmasına değinen spor yorumcusu Erman Toroğlu ve Turgay Demir\'in kendisine hakaret ettiğini öne sürerek şikayet etmişti. Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma takipsizlik kararı ile sonuçlandı. Takipsizlik kararında, şüphelilerin katıldıkları televizyon programına ilişkin bant kaydının bilirkişiye inceletilerek rapor alındığı, raporda şüphelilerin beyanları ile şikayet dilekçesinde onlara isnat edilen beyanların farklı olduğu bilgisine yer verildiği kaydedildi.

Takipsizlik kararında, \"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarıyla sabit olduğu üzere ifade özgürlüğü sadece toplum tarafından kabul gören, zararsız veya ilgisiz kabul edilen haber ve fikirler için değil, incitici, şok edici ya da endişelendirici bilgi ve düşünceler için de geçerlidir\" denildi.

Soruşturmaya konu olayda şüphelilerin ilgili yayında sarf ettiği sözlerin doğrudan hakaret ve iftira niteliği taşımadığı, bu görüşlerin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı görüşüne yer verilen takipsizlik kararında, şüphelilerin eyleminin suç teşkil etmediği belirtildi.