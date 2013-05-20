T24 LogoT24 Logo
Spor

Erman Toroğlu'ndan canlı yanında 'muz tedavisi'

Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak 'ırkçılık' tartışmasını başka bir boyuta taşıdı

20 Mayıs 2013 11:18

Önceki hafta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçeli taraftarın tribünden muz sallaması ile başlayan ırkçılık tartışmalarına Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak, Telegol programında canlı olarak 'Muz tedavisi' canlandırmasıyla olayı farklı bir boyuta taşıdılar.

Irkçılık tartışmalarına, 'Hareketi yapanlar ırkçı mı sindirim sistemleri mi bozuk?' başlığıyla stüdyoda Erman Toroğlu'nun doktor önlüğü giyerek Gökmen Özdenak'ı hasta sedyesine yatırıp muz yedirmesi oldukça ilginç görüntülere sahne oldu. Ayrıca Erman Toroğlu bir de muzlu süt yaparak herkese içirdi ve tüm program katılımcıları nasibini almış oldu.

Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'ın programda yapmış oldukları 'Muz tedavisi' çok konuşulacağa benziyor.

ETİKETLER

erman toroğlugökmen özdenakmuztelegolmüzlu süt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24