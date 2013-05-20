Erman Toroğlu'ndan canlı yanında 'muz tedavisi'

Önceki hafta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçeli taraftarın tribünden muz sallaması ile başlayan ırkçılık tartışmalarına Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak, Telegol programında canlı olarak 'Muz tedavisi' canlandırmasıyla olayı farklı bir boyuta taşıdılar.

Irkçılık tartışmalarına, 'Hareketi yapanlar ırkçı mı sindirim sistemleri mi bozuk?' başlığıyla stüdyoda Erman Toroğlu'nun doktor önlüğü giyerek Gökmen Özdenak'ı hasta sedyesine yatırıp muz yedirmesi oldukça ilginç görüntülere sahne oldu. Ayrıca Erman Toroğlu bir de muzlu süt yaparak herkese içirdi ve tüm program katılımcıları nasibini almış oldu.

Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'ın programda yapmış oldukları 'Muz tedavisi' çok konuşulacağa benziyor.