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Spor

Erman Toroğlu, TFF'deki 'danışman'ları yazdı: Bazılarını tanıyorum, nereye gideceğimi bilmesem yol bile danışmam

05 Eylül 2020 11:33

Sabah gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nda çalışan danışmanların bazılarının resmi yerlerde de çalıştığını belirterek, "Altlarında arabalar... Bazıları resmi yerlerde de çalışıyor. Bu nasıl bir iş? Bunların da çoğu danışman.. Fikirlerine danışıyorlar. Bu isimlerin bazılarını tanıyorum da kusura bakmayın nereye gideceğimi bilmesem yol bile danışmam." diye yazdı.

Erman Toroğlu, kulüplerin Ziraat Bankası'yla yaptığı anlaşmanın vadesinin 5 yıl olmasına karşın, 10 yıla yayıldığını bunun da resmen açıklanacağını dile getirdi.

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