Erman Toroğlu: Sonunda deniz bitti

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 3 büyükler olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın son haftaki performanslarını eleştirerek, “Yıllarca seyirciyi aldatarak, sıkıştıklarında hakemlere sallayarak günü kurtarma dönemleri artık bitti. Çok para kazandılar. Çok kötü para harcadılar. Sonunda deniz bitti” ifadelerini kullandı.

Bazı teknik direktörlerin maaşlarını dövizle almakta ısrarcı olduğunu belirten Toroğlu, “İyi güzel de Ankaragücü futbolcuları ile teknik direktörü 4 aydır para alamıyor beyler. Onun için utanın. Hani bir şarkı var ya, ‘Batsın bu dünya’….” dedi. Toroğlu, şöyle devam etti:

"G.Saray'ın dün sahaya sürdüğü takım 50 milyon euro, Malatya'nın 10 milyon euro. Oynadıkları futbola bakarsanız, Galatasaray'ın değeri 4 milyon euro, Malatya 65 milyon euro, Ankaragücü 200 milyon euro, Fenerbahçe'nin oynadığı futbol 5 milyon euro. Aslında 5 milyon euro yanlış, 5 para etmez demek daha doğru. Maskeler düşüyor, şapkalar düşüyor, kel görünüyor. Surattaki boyalar akıyor. Ama bazı başkanlar hala cambaz ipte oynuyorlar. Onlar kendilerini iyi bilirler. Sahada adalet doğru dağıtılırsa büyüklük, küçüklük olmaz. Dün Malatya büyüktü, Ankaragücü büyüktü. Diğer iki büyük, küçüklerdi!."

*Erman Toroğlu’nun FotoMaç’ta yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.