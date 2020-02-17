Erman Toroğlu: Seri kolunu açık tuttuğundan, net penaltı

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendiren spor yazarı Erman Toroğlu, Seri'nin tartışılan pozisyonu için "net penaltı" ifadesini kullandı.

Erman Toroğlu, pozisyonun iki örneğini Avrupa'da izlediğini belirterek, "Ben bu örneği Avrupa'da iki maçta gördüm. Futbolcular soyunma odasına giderken geri döndüler. İş adalet dağıtmak değil mi? Bu kara belki düşme hattına, belki şampiyonluğa etki edecek. Şu net; Ceza alanı içinde rakipten gelen toplarda kolunuz, elleriniz arkada olacak. Bizde ise eller havaya! Ya düğün dernek ya gece kulübü! "Eller arkaya" hikaye… Maçı yazalım tamam da bir tane pozisyon var ve maç 1-0…."

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