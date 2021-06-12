Erman Toroğlu'ndan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik tepkisi: İki spiker bizi aptal yerine koydu iyi oynuyormuşuz falan

Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, EURO 2020'de İtalya'nın Türkiye'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın spikerleri Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'i eleştirerek, "İki tane spiker aptal yerine koydu. İyi oynuyormuşuz falan, neler yapmışız falan" ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesi yazarı Erman Toroğlu, İtalya karşılaşmasını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e sert tepki gösterdi.



Toroğlu A Spor'daki yayında, "Eskiden radyoda anlatırlardı da yerdik. Şimdi adamlar, iki tane spiker bizi aptal yerine koydu resmen. İyi oynuyormuşuz falan, neler yapmışız falan. Nereye gittik yahu! Kimi yiyorsunuz siz? Maçı seyrediyoruz, görüyoruz" dedi.

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