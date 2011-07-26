Erman Toroğlu müşteki sıfatıyla ifade verdi

T24

Şike soruşturması kapsamında müşteki sıfatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade veren eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’dan şikâyetçi oldu.

Toroğlu adliyedeki ifade işlemi tamamlandıktan sonra yaptığı açıklamada "Aziz Yıldırım'dan şikayetçi oldum" dedi.Spor yorumcusu Erman Toroğlu, saat 09.30’da Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına geldi. Toroğlu, basın mensuplarına "Müşteki olarak ifade vermeye geldim" açıklamasını yaptı. Toroğlu daha sonra 3’üncü katta bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne girdi.

Toroğul, yaklaşık 3 saat süren ifadesinde, Aziz Yıldırım’ın kamuoyuna da yansıyan, kendisini işten kovdurduğu iddialarıyla ilgili olarak şikayetçi olduğu öğrenildi. Erman Toroğlu ayrıca liglerin 9 Eylül tarihinde başlaması kararını, “Radikal kararlar alındıktan sonra başlasın” şeklinde yorumladı ve “İnşallah yanılmam” dedi.

Toroğlu son olarak da “3. dalgadan bahsediyorlar. İnşallah olur” şeklinde konuştu.