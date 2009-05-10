Erman Toroğlu: Holosko geri zekalı mı?

Turkcell Süper Lig'in 31. haftasında bugün oynanan Ankaraspor - Beşiktaş maçı Maraton'da masaya yatırıldı!..



Şansal Büyüka ve Erman Toroğlu'nun çarpıcı yorumları ve analizlerinin yer aldığı, tartışmalı pozisyonlara son noktanın koyulduğu Maraton'da konuşulanlar!..





ŞANSAL BÜYÜKA: Beşiktaş Ankaraspor’u 4-1’le geçerken, Sivasspor’u Belediye’ye 2-1 kaybetti ve liderliği Beşiktaş’a bıraktı. Trabzonspor, Kocaelispor’u yenerek şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi’ni umudunu arttırdı. Büyükşehir’in kazanması düşme hattında tüm hesapları alt üst etti. Fenerbahçe Güiza ile Denizli’yi, G.Saray ise Baro ile A.Gücü’nü geçti. Beşiktaş 22 hafta sonra liderliği yakaladı. Sivas tam 15 hafta liderliği sürdürdü ama kendi sahasındaki ilk yenilgiyle liderliği Beşiktaş’a kaptırdı!.. Beşiktaş iyi başladı maça ama 1-1 oldu. Ardında 3 gol attı ve Beşiktaş 4-1 galip geldi. Beşiktaş zor deplasmanları teker teker aşıyor.İkili averajda Sivas ve Beşiktaş eşit. Genel averajda ise Beşiktaş öne geçti. Hocam bir şey söylemek ister misin?



ERMAN TOROĞLU: İsmet Paşa Stadı’nda olan olaylar özel güvenlikle pek de ilgili değil. Seyirciler karışık oturmuşlar. Bir Trabzonsporlu taraftar tribünün damından diğer tarafa geçiyor. Bir başkası onu kovuluyor. Damdaki kedi gibiler! Mart ayı da geçti ama… Bir kaçıyor biri kovalıyor. Bir durun da kapışın görelim kim kimi aşağıya atıyor!..



ŞANSAL BÜYÜKA: Ben özel güvenlikle bu işlerin olmayacağına inanıyorum hocam. Özel güvenlikler yöneticilerin dedikleri yapıyor.



ERMAN TOROĞLU: Hocam Şükrü Saracoğlu’nda polis vardı da ne oldu? Beşiktaşlı futbolcuları dövdüler orada. Döven adam bir de Aziz Yıldırım’a brifing verdi!..



ŞANSAL BÜYÜKA: Kırılma dakikalarına geçelim hocam…



ERMAN TOROĞLU: Ankaraspor rahat oynuyor hocam. Bugün İBB can havliyle oynadı. Ankaraspor rahattı.



ŞANSAL BÜYÜKA: Bu Beşiktaş için bir avantaj oldu!..



ERMAN TOROĞLU: Yüzde yüz oldu!..



ŞANSAL BÜYÜKA: Dakika 15’te Ömer’in şutu var. Dakika 29… Klasik olan bir Holosko golü!..



ERMAN TOROĞLU: Amatör küme takımı şu hatayı yapmaz!.. Gol ve pas güzel de şöyle bir hava topu ve sonrasında araya atılan bir pas… Ankaraspor ilk yarıda aldığı puanlara dua etsin. Bu kafada giderlerse seneye düşerler…



ŞANSAL BÜYÜKA: Holosko ikinci yarıda bir ivme kazandı.



ERMAN TOROĞLU: Holosko iyi bir profesyonel. Kenarda da otursa problem yaratmıyor. Beşiktaş’ın yaptığı iyi transferlerden biri. Beşiktaş’ın yedek kulübesinde öyle horozlanacak adam da yoktu.



ŞANSAL BÜYÜKA: Hocam Tello sonradan girdi.



ERMAN TOROĞLU: Mustafa Hoca yedekleri iyi kullanıyor. Ersun Yanal onu yapamadı mesela.



ŞANSAL BÜYÜKA: Çekse de yanında bir rakip daha var. Hemen 3 dakika sonra Holosko kaleciyle karşı karşıya kalacakken yerde kaldı.. Burada Baki’nin teması var mı? Varsa kırmızı mı?



ERMAN TOROĞLU: Giden kim? Holosko… Şu pozisyonda kendini atar mı?



ŞANSAL BÜYÜKA: Atmasına imkan yok!..



ERMAN TOROĞLU: Şu pozisyonda adam kendini niye yere atsın? Geri zekalı mı Holosko!.. Baki şurada operasyonu yapmış durumda!.. Bu pozisyonda bariz gol şansı var mı?