Erman Toroğlu: Hakemi seçerken karpuz gibi, vura vura seçeceksiniz

A Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, hakem tartışmaları üzerine görüşlerini ifade etti. Toroğlu, "Hakemi seçerken karpuz gibi vura vura seçeceksiniz" diye konuştu.

Spor Medyası programında konuşan Erman Toroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Aslında hakem konuşmak insanları sıkıyor ama bir yerde takıldığımız bir nokta var. Ben diyorum ki hakemler futbolu bilmiyor. Güven hoca dedi ki Erman hoca bunu söylüyor ama bir imtihanda futbolcuya soruyorlar, ofsayt nedir diyorlar? Futbolcu diyor ki ben bunu yanıtlayamam ama sahaya çıkayım size göstereyim. İşte benim dediğim zaten bu. Ben ona yazmayı öğretirim ama ofsaytı faulü öğretemem. Ben ona oyun kuralını anlatırım ama futbolu anlatamam. Futbolu onun bilmesi lazım. Futbol okumakla yazmakla olmuyor, yaşamakla oluyor. Bir futbolcuyu antrenmana çıktığında hayat boyunca 10 milyon kere yapıyor. Ama hakem onu bilmezse nasıl çözecek?"

"Hakem olarak futbolcuyu itemezsiniz"

"Ayrı bir şey daha söyleyeyim. Yıllar önce antrenörlük imtihanında okuma yazma bilmeyen futbolcular vardı. Benim söylemek istediğim o. Demin güzel söyledin, hakem gidip futbolcuyu itiyor, bir yumruk yese ne olacak? Futbolcu suçlu değil biliyor musunuz? Hakem olarak itemezsiniz futbolcuyu."

"Ben size bir şey daha söyleyeyim. Bazı hakemlerimiz yerde yatan futbolcuyu elinden tutup kaldırmak istedi yıllarca, futbolcu tokat attı eline. Ne yapacaksın? Kart gösteremezsin, hakkın yok. Nereden nereye geliyoruz. İlla futbol oynamak gerekmez. Bu işi çok iyi gözlemleyen insanlar var, biraz futbolu bilmeden hakem olamazsınız. Türkiye'deki olayda hak edenler çıkamıyorlar yukarıya, inanılmaz derecede bir mafyalaşma var hakemlikte. 35-40 yıldır var. Hak edenlerin önü kesiliyor."

"Hakemin ismi maçtan önce stadın üzerine bulut gibi çökmeli"

"Bakın şunu söyleyeyim ben size, şu anda programa çıktığım futbolcular var. Onlar benden sonra futbolcu oldular. Ne Merkez Hakem Kurulu, ne Türkiye Futbol Federasyonu ne de gazeteciler; hiç kimse hakemi hakem yapmaz. Hakemi futbolcular hakem yapar. Eğer hakem her yerde aynı düdüğü çalıyorsa o futbolcu o hakemi üst seviyeye çıkarır. Yoksa sahaya çıkarken şunu der; 'bu korkak bir hakem beyler, biz bunun üstüne gidelim istediğimizi yaptırırız.' Biz yıllarca yaptık maça çıkarken. 'Aman ha bu hakemle oynanmaz' ona göre hareket ettik. Hakemin ismi perşembe günü yazıldığı zaman o hakemin ismi stadın üzerine bulut gibi çökmeli. Yoksa o hakemi şamar oğlanı yaparlar. Hakemi seçerken karpuz gibi vura vura seçeceksiniz."