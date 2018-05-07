Erman Toroğlu: Gol kralı olman mı önemli, şampiyonluk mu?

Spor yazarı ve eski hakem Erman Toroğlu, Akhisarspor-Galatasaray maçını değerlendirdi. Toroğlu, Gomis'i rekor kırarak gol kralı yapma çabasının Galatasaray'ı şampiyonluktan edebileceğini söyledi.

Toroğlu'nun, Sabah gazetesinde yer alan yazısı şöyle;

"Gomis'in penaltıyı atmaması lazımdı

Akhisar-Galatasaray maçının ana fikri şu: Gomis iki önemli maçta, iki önemli penaltı kaçırdı. Fatih Terim çıkıp dedi ki, "Yine olsa ben yine Gomis'e attırırım." Bence mükemmel bir cümle ve yorum yaptı. Ama biz burada olayın olması gereken kısmına bakalım. Eyy Gomis... İki tane penaltı kaçırdın, burada Fatih Terim sana, "Penaltıyı at" dese bile senin, "Ben bu penaltıyı atamayacağım arkadaş" demen lazım.

Gol kralı olman mı önemli, şampiyonluk mu?

Senin gol kralı olman mı önemli, Galatasaray'ın şampiyonluğu mu? Tamam, golcüler bencildir... Adama sormuşlar "Adın ne?" diye... "Muuuuuusaaa" demiş uzatarak. Uzatma kardeşim, "Musa" deyip geç! Gomis efendi sen de o kadar uzatmayacaksın. Uzatıyorsan da sonra ağlama pozisyonuna girmeyeceksin.

Futbolcuların çok dikkat etmesi lazım

Zaten Gomis, sezon başındaki Gomis değil. Günden güne düşüyor, hep aşağı doğru gidiyor. Akhisar'a helal olsun. Çatır çatır oynadılar. Maç iki tarafa da gidip geldi. Tamam Galatasaray şampiyonluğa gidiyor, bu yolda gerginlik de var ama bütün futbolcuların dikkat etmesi gerek.

Sinekten yağ çıkaracaksın

Mesela Muslera... Mükemmel oynadı. Ama 90+5 oynanıyor... Artık hakem düdük çalacak. Biraz oyala, sonra da uzun top oyna, hakem bitirecek zaten. Ama sen degaj yapıyorsun, bu sefer top Akhisar hücumuna dönüyor. Ve hakem çok haklı bir şekilde pozisyonun devamının bitmesini bekliyor. Ve pozisyon bitmeden bitiş düdüğünü çalmıyor. Gol olsa ne olacak? Yani futbolculukta sinekten yağ çıkaracaksın!

Ali Palabıyık'a tebrikler

Galatasaray çok mu iyi oynadı? Hayır. Koştular, mücadele ettiler. Aynı Fenerbahçe'nin yaptığı gibi... Onlar da iyi oynamadılar, onlar da sadece mücadele ettiler. Yalnız iki maçın arasında bir fark vardı. Akhisar-Galatasaray maçında hakem hakem gibi maç idare etti tebrikler. Liderin maçı olduğu için de Fenerbahçe-Bursaspor maçından daha zordu. Tebrikler Ali Palabıyık."