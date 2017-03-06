Erman Toroğlu: Gece geç saatlerde Mehmet Topal beni aradı...

A Spor'da maçın ardından Mehmet Topal'ı sert şekilde eleştiren ve "Benim için öldün, artık sadece Topal'ın. Bu hırsızlık, bu emek hırsızlığı. Utanmadan seviniyorsunuz, üst üste yatıyorsunuz. Ayıptır, yazıktır" diyen Erman Toroğlu'na Mehmet Topal'dan gece geç saatlerde sürpriz bir telefon geldi. Erman Toroğlu, Mehmet Topal'ın kendisini aradığını ve pozisyonla ilgili sorularını yanıtladığını aktardı. Topal'ın pozisyon sonrası hakemle konuştuğunu aktaran Toroğlu, "Mehmet Topal hakeme 'Elime çarptı' demiş. Mehmet Topal bunu doğruladı, hakeme söylediğini belirtti" diye konuştu.

Mehmet Topal'la konuştuğunu söyleyen Erman Toroğlu, konuşmadan önce sarı-lacivertli futbolcuya Aziz Yıldırım'ın bu görüşmeden rahatsız olabileceği yönünde mesaj gönderdiğini söyledi.

Ancak Mehmet Topal'a Erman Toroğlu'nun cep telefonu numarasını veren İlker Yağcıoğlu'nun bu durumun Aziz Yıldırım cephesinde sorun olmayacağını belirterek görüşmenin gerçekleştiğini aktardı.

Erman Toroğlu, Alper Ulusoy'un Merkez Hakem Kurulu'na pozisyonu "Mehmet Topal'a sordum ve cevap vermedi" şeklinde ilettiğini söylerken, Fenerbahçeli futbolcunun ise telefon görüşmesinde "Hakeme elime çarptığını söyledim" dediğini aktardı.

İşte Erman Toroğlu'nun Mehmet Topal ile yaptığı görüşmeyi anlatırken yaptığı açıklamalar:

"Topal'a 'Aziz Yıldırım kızmasın?' mesajı yolladım"

"Dün akşam eve geldim, saat 01:00'di. TV seyrediyordum, İlker Yağcıoğlu aradı, 'Mehmet Topal seni aramak istiyor, telefon numaranı verdim, arayacak' dedi. Sonra İlker'i aradım, 'Beni aramak istemiş ama benimle konuştuktan sonra duyuklacaktır, başkanı sinirlenecektir, Mehmet Topal zarar görebilir' dedim. İlker Yağcıoğlu ise bana 'Herhalde tek başına karar vermemiştir hocam' dedi ve kapattık.

"Mehmet Topal, 'Hakeme söyledim hocam' dedi ama..."

"Daha sonra Mehmet Topal beni aradı. 'Çok üzgünüm' dedi. Mehmet Topal'a 'Huzurlu yatacaksan beni bağlamaz' diye söyledikten sonra 'Hakem sana pozisyonu sordu mu?' dedim. Çünkü bana haber geldi, hakem Alper Ulusoy, Mehmet Topal'a soruyor ama Topal cevap vermemiş. Bana haber böyle geldi. Ancak Mehmet Topal cevap vermiş, 'Elime çarptı' demiş. Mehmet Topal bunu doğruladı, hakeme söylediğini belirtti.

"Alper Ulusoy, amirine durumu 'Topal söylemedi' demiş"

"Bana bu haberi veren arkadaşla konuştum, 'Erman Hocam, hakem yalvarır şekilde iki defa sormuş. Eğer 'Elime çarptı' deseymiş, golü iptal edecekmiş' ifadelerini kullandı. Hakem bunu söylemiş bu arkadaşa. Bu arkadaş da hakemin amiri, öyle söyleyeyim. Hakem, üst tarafa durumu böyle bildiriyor. Birinden biri yalan söylüyor, ya futbolcu ya da hakem ahlaksızlık yapıyor. Birinden birini Türk futbol aleminde bitireceksiniz. Bu kadar net konuşuyorum, beni mahkemeye de verebilirler. Yeter artık Türkiye'de gerçekler ortaya çıksın.

"Bu arada 5 dakika önce hakemi yine aramışlar. Hakeme bir daha soruyorlar. Hakem 'Ben sevinmelerini bekledim, Mehmet Topal tek kalınca sordum' diyor. Alper Ulusoy, Mehmet Topal'ın 'Dizimden sekti diyor, vurdum gol oldu. Elime çarpmadı' dediğini aktarmış şimdi. Hakem bunu 5 dakika önce söylüyor. Birincide Alper Ulusoy 'Cevap vermedi' diyordu şimdi böyle söylemiş"