T24 LogoT24 Logo
Spor

Erman Toroğlu: Galatasaraylılar UEFA şokuna hazır olsun

Erman Toroğlu, Galatasaray'ın borçlarına dikkat çekerek önümüzdeki sezon UEFA'dan ceza alabileceğini iddia etti

21 Eylül 2014 17:00

Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray’ın borçlarına dikkat çekerek, “UEFA seneye Galatasaray’a ‘gelme’ diyebilir. Galatasaraylılar hazır olsun” dedi.

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal’ı ağır bir dille eleştiren Toroğlu, “Hani bankalarda, sokaklarda falan gördüğümüz kameralar var ya, onlara bile konuşuyor” ifadesini kullandı.

TRT Spor’da yayınlanan Futbol Arenası programının daimi yorumcuları Erman Toroğlu ile Sergen Yalçın, dün akşam yine ses getirecek yorumlar yaptılar:

Toroğlu: Riva, Ünal Aysal’ın babasının çiftliği gibi. Babası almıştı ona Riva’yı! Satarak götürüyorlar, alarak değil. Ticarette kural şudur; bir malı alırken kazanırsın. Ünal Aysal beyefendi, hani sen para verecektin, Galatasaray’ın kasasına para koyacaktın! Şimdi diyor ki; ‘kötü durumdayız, seneye Avrupa’ya gidemeyebiliriz’. Bakın buradan söylüyorum; seneye UEFA Galatasaray’a ‘gelme’ diyebilir. Galatasaraylılar hazır olsun. Ünal Aysal, hani bankalarda, sokaklarda oralarda buralarda kameralar var ya; onlara bile konuşuyor. Ben Belçika’ya gittim soruşturdum; ‘burada zengin bir Türk var ama Ünal Aysal değil’ diyorlar.

Yalçın: Hangi yabancının sağlam tazminatı yok ki… Türkiye’de çalışmak kadar güzel bir şey var mı bir yabancı için.

Toroğlu: Teleferik gibiyiz. Giderken para veriyoruz, gelirken para veriyoruz. Prandelli 3-4 hafta sonra gider. Galatasaray’ın maçları uzun ömürlü olur ama, Prandelli’nin kısa…

Yalçın: Biz her türlü veriyoruz. Alırken, gönderirken… Ailesi için, çocukları için, evi için, okulu için…

Toroğlu: Beşiktaş’ın berabere kaldığı Yunan takımı ikinci değil üçüncü sınıf bir takım. Maçı seyrettim; dakika 80’de dedim ki; Beşiktaş kaşınıyor. Bilic seyretti. 

ETİKETLER

erman toroğlugalatasarayborçuefaceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24