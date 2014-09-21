Erman Toroğlu: Galatasaraylılar UEFA şokuna hazır olsun

Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray’ın borçlarına dikkat çekerek, “UEFA seneye Galatasaray’a ‘gelme’ diyebilir. Galatasaraylılar hazır olsun” dedi.

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal’ı ağır bir dille eleştiren Toroğlu, “Hani bankalarda, sokaklarda falan gördüğümüz kameralar var ya, onlara bile konuşuyor” ifadesini kullandı.

TRT Spor’da yayınlanan Futbol Arenası programının daimi yorumcuları Erman Toroğlu ile Sergen Yalçın, dün akşam yine ses getirecek yorumlar yaptılar:

Toroğlu: Riva, Ünal Aysal’ın babasının çiftliği gibi. Babası almıştı ona Riva’yı! Satarak götürüyorlar, alarak değil. Ticarette kural şudur; bir malı alırken kazanırsın. Ünal Aysal beyefendi, hani sen para verecektin, Galatasaray’ın kasasına para koyacaktın! Şimdi diyor ki; ‘kötü durumdayız, seneye Avrupa’ya gidemeyebiliriz’. Bakın buradan söylüyorum; seneye UEFA Galatasaray’a ‘gelme’ diyebilir. Galatasaraylılar hazır olsun. Ünal Aysal, hani bankalarda, sokaklarda oralarda buralarda kameralar var ya; onlara bile konuşuyor. Ben Belçika’ya gittim soruşturdum; ‘burada zengin bir Türk var ama Ünal Aysal değil’ diyorlar.

Yalçın: Hangi yabancının sağlam tazminatı yok ki… Türkiye’de çalışmak kadar güzel bir şey var mı bir yabancı için.

Toroğlu: Teleferik gibiyiz. Giderken para veriyoruz, gelirken para veriyoruz. Prandelli 3-4 hafta sonra gider. Galatasaray’ın maçları uzun ömürlü olur ama, Prandelli’nin kısa…

Yalçın: Biz her türlü veriyoruz. Alırken, gönderirken… Ailesi için, çocukları için, evi için, okulu için…

Toroğlu: Beşiktaş’ın berabere kaldığı Yunan takımı ikinci değil üçüncü sınıf bir takım. Maçı seyrettim; dakika 80’de dedim ki; Beşiktaş kaşınıyor. Bilic seyretti.