Erman Toroğlu: Fırat Aydınus şeytani bir maç yönetti

Spor yazarı ve eski hakem Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Bursaspor maçını değerlendirdi.

Toroğlu, Fırat Aydınus'un verdiği kararları art niyetli bulduğunu ifade etti. İşte Toroğlu'nun Sabah gazetesinde yer alan yazısı:

"Fırat Aydınus şeytani bir maç yönetti

Ama dönün Fenerbahçe-Bursaspor maçına. Fırat Aydınus... Öyle bir maç yönetti ki bir tek kelimeyle anlatabilirim: Şeytani. Verdikleri var, yalnız verdiklerine bakarsanız yahu bayağı doğru karar vermiş dersiniz. Peki ya vermedikleri? Ne demişler: "Şeytan ayrıntıda gizlidir."

Her tarafı ayrı oynar!

Fenerbahçe-Bursaspor maçının 90 dakikasını versinler... Pozisyon pozisyon işleyeyim... Fırat Aydınus da seyretsin, yarın hakemliği bırakır. Çünkü millet o kadar aptal ve keriz değil. Yani aslında şeytan olmadan, cin olmaya kalkmış ama işte aması... Sonuna gelince böyle olursun. Her tarafın ayrı oynar. Bu iki maçta dün dört takım da iyi mücadele ettiler. Bunların arasında şartlara göre bence en iyi olan Bursaspor'du. Ama orada da bir şeytan vardı. Sözün özü..."