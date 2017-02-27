Erman Toroğlu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı; düşün artık Fenerbahçe'nin yakasından!

Sabah gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Gaziantep maçına ilişkin olarak Aziz Yıldırım'ı eleştirdi. "Şu artık net bir şekilde gözüküyor: Bu Fenerbahçe yönetimi, başkan dahil Fenerbahçe'nin başından gitmeliler" diyen Toroğlu "Fenerbahçe'nin yakasından artık düşün. Fenerbahçeli taraftara verdikleri eziyet, işkence son bulsun. Fenerbahçe kalkanının arkasına gizlenerek kabadayılık yapmasınlar." diye yazdı.

Erman Toroğlu'nun Sabah gazetesinde Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe yönetimini eleştirdiği yazısı şöyle:

Fenerbahçe bildiğiniz gibi ve bildiğimiz gibi... Gaziantep ilk yarı çıkamıyor. Pas da yapamıyorlar. Fenerbahçe böyle bir takıma karşı bile yine baskı kuramıyor. Birer tane gol var o kadar. İkinci yarı Gaziantep kımıldamaya başlıyor.

Kımıldamaya başlıyor ama iki takımın da defansları ile forvetleri arasında inanılmaz büyük mesafe var. Defanslar çıkmıyor, arkada çakılı kalıyorlar. Orta sahada kocaman bir alan. Ve bu yarı Gaziantep oyuna çıkarken inanılmaz şekilde pas hatası yapıp, Fenerbahçe'ye topu bırakıyorlar. Böyle bir durumdan bile sarılacivertliler faydalanamıyorlar.

İki tane tehlikeli akını var Fenerbahçe'nin... Gaziantep kalecisi yerinde müdahaleler yapıyor.

75. dakikadan sonra maç iki tarafa da gidip geliyor. Nitekim 90+4'te belki de maçın fırsatı Gaziantep'e geldi. Aynı pozisyonun daha zorunu birinci yarı Lens gol yaptı. Daha kolayını Kangwa vücudunu gelen topa göre ayarlayamadığı için sağ ayağını kullanma hatasını da yaparak kaçırıyor.

Volkan Şen ne yapıyor oynadığı maçlarda bir düşünün. 15 dakika rakiple konuşuyor, 20 dakika hakeme itiraz ediyor! Ne bir tehlikeli orta var, ne bir tehlikeli şut var. İhtiyar kadınlar gibi konuşuyor vıdı vıdı...

Alper fazla üretken değil. Bir tek golün ortasını yaptı çok güzel o kadar. Peki Mehmet Topal; zaten arkada kaldı, hücuma fazla gelemedi. Ozan Tufan ne oynadı? Kendisine sormak lazım. Tamam, Souza oynamasın ama onun yerine oynattığın adamlar onu mumla arattılar. İsmail Köybaşı gene gayretli. Kısa süre oynamasına rağmen Aatıf gene bir şeyler yapmaya çalıştı. Gaziantep istediği bir puanı aldı.

Şu artık net bir şekilde gözüküyor: Bu Fenerbahçe yönetimi, başkan dahil Fenerbahçe'nin başından gitmeliler. Fenerbahçe'nin yakasından artık düşün. Fenerbahçeli taraftara verdikleri eziyet, işkence son bulsun. Fenerbahçe kalkanının arkasına gizlenerek kabadayılık yapmasınlar. Eğer gitmezlerse bu taraftar yemin ediyorum çok enteresan şeyler yapabilir. Çok değişik tepkiler koyabilirler. Başkan ve yönetimle alay etmeye başlarlarsa o daha da acı olur. Çünkü, Galatasaray taraftarları, Beşiktaş taraftarları resmen alay ediyorlar. Yazık oluyor Fenerbahçe'ye.

Hakem tempolu oynatmaya çalışıyor, avantaj oynatmaya çalışıyor. Bunu yaparken de kaçırdığı pozisyonlar oluyor. Biraz daha rahatlarsa daha iyi olacak gibi. O da maç idare ede ede olur.