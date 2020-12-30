Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe-Başakşehir maçında görev yapan üç hakem için: Aile boyu rezalet

Sabah gazetesi yazarı Erman Toroğlu, hakem performanslarını değerlendirdiği yazısında, Fenerbahçe-Başakşehir maçının 3 hakeminin babalarının da eski hakem olduğuna dikkati çekti. Toroğlu, "Bahattin Şimşek, babası kim? Eski hakem ve gözlemci. VAR'daki hakem kim? Cüneyt Çakır, babası hakem. Peki 4. hakem kim? Hakan Ceylan, peki Hakan Ceylan kim? Eski hakem Hasan Ceylan'ın oğlu. Yani aile boyu rezalet" diye yazdı.

Toroğlu, "Benim tuvalet kağıdı şu anki VAR'dan daha etkiliydi. Neden? Hakemler durduğu yeri bilmezlerse, bazıları eleştirilmeyi kafalarına göre kullanırlarsa o zaman tuvalet kağıdı eleştirilmeyi geçer. Sen neymişsin be tuvalet kağıdı... Şimdi gelelim daha farklı bir noktaya. Fenerbahçe-Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek, babası kim? Eski hakem ve gözlemci. VAR'daki hakem kim? Cüneyt Çakır, babası hakem. Peki 4. hakem kim? Hakan Ceylan, peki Hakan Ceylan kim? Eski hakem Hasan Ceylan'ın oğlu. Yani aile boyu rezalet. Kardeşim nasıl kurtulacağız? Hasan Ceylan'ın oğlu yıllardır hangi kategoride hakemlik yapıyor bir bakın. Benim arkadaşım Erol Yaşar'ın oğlu hangi kategoride bir bakın, bakın oğlu bakın... Arkadaşlar siz direksiyondaoturan adamlarıdüzeltemezseniz arabadoğru yolda gitmez" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayınız...