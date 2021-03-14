Erman Toroğlu: Fenerbahçe 22 transferle, bu kadar havayla, basınla, bu federasyonla falan hala ağlıyorsa bu durumda, kusura bakmayın

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Fenerbahçe 22 transferle, bu kadar havayla, basınla, bu federasyonla falan hala ağlıyorsa bu durumda, kusura bakmayın" diye konuştu.

Toroğlu, "Fenerbahçe, futbol oynuyor mu? Oynamıyor. Gençlerbirliği sonuncu zaten. Ligin dibine demir atmışlar. Gençlerbirliği iyi mücadele ediyor. Fenerbahçe, 22 transferle, bu kadar havayla, bu kadar basınla, bu federasyonla falan hala ağlıyorsa bu durumda, kusura bakmayın. Fenerbahçe bu maçı kazansa ne olur? İyi değiller. Hep bireysel Fenerbahçe'nin kazandığı maçlara baktığın zaman. Beşiktaş'a bakınca pek bireysel göremiyorsun çalışılmış şeyler görüyorsun. Galatasaray’da zaman zaman görüyorsun. Fenerbahçe'ye bakıyorsun eğer kazanamazsa haftaya olan maçın önemi kalmayacak" dedi.