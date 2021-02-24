Erman Toroğlu: Erol Bulut aracılar vasıtasıyla acaba televizyoncu Acun'dan taktik bilgiler alacak duruma düştü mü?

Fotomaç yazarı Erman Toroğlu, bugünkü yazısında Fenerbahçe'ye ve Erol Bulut tartışmalarına değindi. Takımın kadrosundaki futbolcuların şu anki sistemden memnun olmadığını dile getiren Toroğlu, "Erol Bulut aracılar vasıtasıyla acaba televizyoncu Acun'dan taktik bilgiler alacak duruma düştü mü" ifadelerini kullandı.

Toroğlu, "Erol Bulut aracılar vasıtasıyla acaba televizyoncu Acun'dan taktik bilgiler alacak duruma düştü mü? İşte Fenerbahçe'deki görüntü bu. Çünkü Fenerbahçe kadrosunda oynayan oyuncular, şu andaki sistemden memnun değil. Bakınız size bir şey daha söyleyeyim; geçen yıl Fenerbahçe kendi stadında oynadığı Antalyaspor maçında 6. dakikada gol yedi ve 90 dakika sonunda gol atamadan maçı mağlup bitirdi. Yani neredeyse 85 dakika İstanbul'da büyük takım rakibine gol atamıyor Peki o kötü Fenerbahçe'ye bu sene 22 tane futbolcu alındı. Bu sefer Göztepe geldi 9. dakikada gol attı, 81 dakika o gole cevap veremedin. Bakınız böyle büyük takım olunmaz, kimse kimseyi aldatmasın. Bunun da hesabını verecek kişi Başkan Ali Koç'tur. Fatura sonunda ona çıkar. Fenerbahçe camiasında maalesef bir türlü birlik sağlanamıyor" diye yazdı.

Transfer edilen futbolcuların kaç tanesi Erol Bulut'un isteğiyle kaçı Emre Belözoğlu'nun ekibi tarafından alındı diye soran Toroğlu, "Şimdi dönüyorum gene Emre Belözoğlu, bir arkadaşına diyor ki, "İki tane santrfor aldım şu anda hazır", bakın "Aldım" diyor şu anda hazır. "Biri diyor bir sezonda 30 gol atacak, diğeri 15 gol atacak". Söylediği 30 gol atacak adam Samatta; şu ana kadar attığı gol 4. Peki 15 gol atacak dediği adam kimdi? Kemal Ademi. Bu topçu nerede? 1 gol attı, şu anda Karagümrük'e verildi" dedi.

Yazının tamamı için tıklayınız...