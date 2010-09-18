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Spor

ERMAN TOROĞLU EHLİYET SINAVINDA BODRUM (A.A)

18 Eylül 2010 16:18

-ERMAN TOROĞLU EHLİYET SINAVINDA  BODRUM (A.A) - 18.09.2010 - Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosiklet ehliyeti alabilmek için sınava girdi.  Toroğlu, Konacık beldesinde yapılan sınava yaklaşık 30 dakika erken geldi. Bir süre sınava girenleri izleyen Toroğlu, sıranın kendisine gelmesi üzerine kaskını takarak motosiklete bindi.  Toroğlu sınavdaki ilk denemesinde motosikleti 3 kez 'stop'' ettirdi. Motoru çalıştırdıktan sonra parkurdaki dubaların arasından geçemeyen Toroğlu, daha sonra motosiklet üzerinde eğitim alanının dışına çıkarak gözden kayboldu. Bu durum karşısında diğer adayların Toroğlu'na tezahürat yaptıkları görüldü.  Sınavdaki ikinci denemesinde ise dubaların arasından geçtikten sonra başladığı noktaya dönmeyi başaran Toroğlu, bu sefer de motoru durduramayarak düşme tehlikesi geçirdi.  Toroğlu sınav sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ATV kullanmak için ehliyet sınavına girdiğini ifade ederek, ''Sizin gelmenizi istemedim. Heyecan oldu biraz. Daha önce 2 kez motosiklet kullanmıştım. Bir de bugün kullandım. Motosikleti sevmiyorum zaten'' diye konuştu.  Bir gazetecinin, ''Bir ara eğitim alanından uzaklaştınız. Neler söyleyeceksiniz'' sorusu üzerine Toroğlu,  ''Biraz kullanayım dedim. Hoşuma gidiyor. Böyle gidince iyi oluyor'' yanıtını verdi. 

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