Erman Toroğlu: Bu hafta başı hakemlerle olağanüstü toplantı yapılacak

Sabah gazetesi yazarı ve eski hakem Erman Toroğlu, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda hakemlerle olağanüstü bir toplantı yapılacağını söyleyerek, "Nitekim dışarıdan Türkiye'yi kumanda eden beyefendi Uilenberg'i TFF lütfedip Türkiye'ye çağırdı. Bu hafta başı hakemlerle olağanüstü toplantı yapılacak" ifadelerini kullandı.

Toroğlu, "Mete Kalkavan iyi çocuk. Belli ki iyi insan ama maalesef iyi hakem değil. FIFA yapıldı. FIFA kokartıyla gittiği maçlarda başarılı olamadı. Kokartı alındı. 42 yaşındaki Kalkavan listeden çıktı, 40 yaşındaki Yaşar Kemal Uğurlu listeye alındı. Maşallah. Demek hakemlik yapsaydım beni de FIFA listesinde alabilirlerdi" ifadelerini kullandı.

Hakemlerle bu hafta başında bir toplantı yapılacağını dile getiren Toroğlu, "Hakemler konusu çok fazla konuşuldu. Nitekim dışarıdan Türkiye'yi kumanda eden beyefendi Uilenberg'i TFF lütfedip Türkiye'ye çağırdı. Bu hafta başı hakemlerle olağanüstü toplantı yapılacak. Bu sene sonunda belli maç alan hakemlerle sözleşme yapılacaktı. Diğerleriyle de yapılmayacaktı. Yani önümüzdeki yıl için bunun kararı bu hafta alınacak. İnşallah futbolumuz için hayırlı olur. Daha çok şey yapılması lazım" diye yazdı.

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