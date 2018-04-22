Erman Toroğlu: Beşiktaş'a, Başakşehir'e, Galatasaray'a bakıyorum; en zayıf oynayan Cimbom

Spor yorumcusu ve yazarı Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Alanyaspor karşısındaki 3-2'lik galibiyetini değerlendirdi.

Galatasaray'ın Sinan Gümüş'e borçlu olduğunu söyleyen Toroğlu, Fotomaç gazetesine şunları yazdı:

"Galatasaray, eğer önümüzdeki hafta Beşiktaş karşılaşmasını şampiyonluk maçı gibi oynayacaksa bunu 1 kişiye borçlu. Hem Konyaspor'a hem de Alanyaspor'a golleri atan Sinan Gümüş'e...

Şöyle diyelim çoğunlukla yedek kalıp da ligin kaderini bu kadar etkileyen bir başka oyuncuya ben hiç rastlamadım dersem yeridir. "Sinan Gümüş gene müthiş bir gol attı ama bir de Alanyasporlu Douglas'ın pozisyonu var. Bence ofsayt olmayan bir pozisyondu. Muslera'nın rakibini indirmesi hem penaltı hem kırmızı kart olacakken, pozisyon ofsayta döndü. Hani hep diyoruz ya "Alt tarafı bayrak" ama üst tarafı da bayrak işte. "Yardımcı hakem" deyip geçemezsiniz.

Peki maçı yıldızı kim? Net Muslera. Düşünün maçın yıldızı için net Muslera diyorsak Galatasaray'ın defansta ne kadar açık verdiğini siz hesap edin. Galatasaraylı defans oyuncularını anlamak mümkün değil. Bir defans oyuncusunun en önemli işi daha doğrusu tek yapacağı iş topu ayağına aldıktan sonra onu en kestirme yoldan orta sahaya çıkarmaktır. Sarı-kırmızılıların defansı ne yapıyor? Ya enlemesine oynuyor ya geriye. Geriye attığı zaman da bile Alanyasporlu oyunculara topu verdiler. Düşünün ne kadar hatalı iş yaptıklarını.

En zayıfı Aslan!

Galatasaray dün Alanya'dan 3-2 çıktıysa önce şansına sonra Muslera'ya sonra Sinan Gümüş'e sonra da bir de yardımcı hakem Kemal Yılmaz'a borçlu. Eğer bu Galatasaray şampiyon olursa bu çok büyük bir başarı olur. Beşiktaş'a bakıyorum, Başakşehir'e bakıyorum bir de G.Saray'a bakıyorum. Bu üçlünün içerisinde en zayıf oynayan Cimbom."